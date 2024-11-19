Об этом говорится в обращении Вооруженных Сил Украины по случаю этой даты, передает 24 Канал.

К теме Минус более 1600 оккупантов, десятки танков и артсистем: потери врага 19 ноября

Что сказали ВСУ в обращение к 1000-му дню большой войны

В Вооруженных Силах отметили, что тысячу дней наши военные защищают наш европейский дом. Защитники воюют за наши семьи, наших друзей, наших коллег, наших соседей.

За Киев и Харьков, Львов и Одессу, Мариуполь и Чернигов, Симферополь и Луганск, Донецк и Запорожье. Главное – мы бьемся за будущее наших детей,

– отметили военные.

Они также заверили, что украинская армия никогда не предаст веру украинцев. Потому что это наша народная армия – у каждого знакомые или родственники служат в армии.

"У нас одна боль на всю страну, одно сердце и одна душа. Каждая наша победа и поражение – общие. Каждая радость и тревога – на всех. Каждый, кто читает это, должен знать: Силы обороны Украины – сильные, как никогда, и объединены целью уничтожения оккупантов. Тысяча дней нашей стойкости это в очередной раз доказали", – говорится в обращении.

В ВСУ напомнили, что украинские военные выиграли битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу, провели блестящее контрнаступление в Харьковской области и не менее успешное контрнаступление в Херсонской.

В конце концов Вооруженные Силы Украины вернули войну на российскую территорию. Сделали невозможное возможным – то, во что никто не верил. Побратимы и сестры, сегодня каждый из нас должен сказать: "Я – здесь, я продолжаю битву и поддерживаю войско, несмотря на все иду вперед и стремлюсь к победе",

– отметили военные.

Они подчеркнули, что российско-украинская война – это не спринт, это марафон. Наши защитники стойко преодолели первую тысячу дней широкомасштабного вторжения. Позади много сверхчеловеческих испытаний.

"Однако победу одержит тот, кто продержится на сутки больше, чем враг. Поэтому время снова действовать вместе. Как и тысячу дней назад. Как и десять лет назад, когда началась российско-украинская война", – отмечено в обращении.

ВСУ призвали поддерживать Силы обороны Украины, где уже служат ваши близкие, друзья, коллеги. Поддерживать армию можно в любой доступный вам способ.

Делайте все от вас зависящее – находитесь вы в Украине или за рубежом – чтобы мы вместе прошли этот путь. Фундамент нашей победы – это единство в борьбе. Мы обязательно отомстим за каждого погибшего героя, каждого погибшего ребенка, каждый разрушенный дом, – заверили защитники.

В ВСУ также отметили, что все вместе мы реализуем исторический шанс – на десятки лет похоронить российскую угрозу. Вместе мы обеспечим нашим семьям долгожданный мир. Вместе мы преодолеем любые сложности и воплотим мечту поколений о свободе и независимости нашей Родины.