1000 долларов за вражеский танк: охранная компания поощряет украинцев сражаться
28 февраля 2022 , 16:20Читати новину українською
Источник:Украинская Правда
Охранная компания Sheriff пообещала выплачивать по 1000 долларов каждому, кто обезвредит российский танк. За другую технику компания готова платить по 500 долларов.
Таким образом, компания Sheriff поощряет украинских граждан бороться с российской оккупацией.
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Полный текст сообщения:
Охранная компания Sheriff поощряет бороться всех граждан против агрессора. Компания выплатит $1000 за обезвреживание вражеского танка, а за другую технику – $500.
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