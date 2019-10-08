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      100 миллионов долларов от ЕБРР: на что потратит деньги Укрзализныця

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      Укрзализныця получит миллионы долларов на обновление
      Укрзализныця получит миллионы долларов на обновление / facebook.com/Ukrzaliznytsia/

      Европейский банк реконструкции и развития предоставит Укрзализныце кредит на сумму 100 миллионов долларов. Деньги пойдут на финансирование тендерной закупки материалов и для модернизации путей Трансевропейской транспортной сети.

      Глава Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что тендер будет проходить прозрачно и по понятным правилам ЕБРР. По его словам, круг участников не ограничивается "всем известными фирмами". Это могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты.

      Важно: "Тотальная коррупция": Гончарук пригрозил менеджерам Укрзализныци

      Кравцов надеется, что это даст Украине возможность избавиться от монополий и сговоров между участниками торгов.

      На что пойдут деньги от ЕБРР:

      – 70% из привлеченных 100 миллионов долларов пойдут на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В Укрзализныце хотят закупить элементы верхнего строения пути, в том числе скрепления.

      – 30% пойдет на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика.

      Актуально: Реставрация от УЗ: когда украинцы будут ездить в новых вагонах

      Продолжаем хорошую практику – работу выполняем собственными силами. Первый на очереди – путь Трансевропейской транспортной сети. По транспортному коридору TEN-T проходит примерно 80% всех транзитных грузов,
      – пояснил глава Укрзализныци.

      Как новая власть хочет бороться с коррупцией в Укрзализныци?
      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил менеджмент Укрзализныци в коррумпированности. По его словам, правительство хочет подробно разобраться с этой проблемой. Он считает, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах и отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

      Взамен председатель правления УЗ Евгений Кравцов пообещал в следующие три месяца устроить "джихад" в Укрзализныце. По его словам, по меньшей мере половину руководящего состава Укрзализныци заменят. Кроме этого, Кравцов публично заявил, что передаст собранные по братьям Дубневичам материалы в правоохранительные органы. Дело касается многолетних закупок анкеров по завышенным ценам.

      Без тараканов и коррупции: в Укрзализныце начинают огромную чистку

       

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      14163
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Деньги Кредит Железная дорога ЕБРР Укрзализниця
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