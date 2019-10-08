100 мільйонів доларів від ЄБРР: на що витратить гроші Укрзалізниця

Європейський банк реконструкції і розвитку надасть Укрзалізниці кредит на суму 100 мільйонів доларів. Гроші підуть на фінансування тендерної закупівлі матеріалів і для модернізацію шляхів Трансєвропейської транспортної мережі.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що тендер проходитиме прозоро і за зрозумілими правилами ЄБРР. За його словами, коло учасників не обмежується "усім відомими фірмами". Це можуть бути як резиденти України, так і нерезиденти.

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Кравцов сподівається, що це дасть Україні можливість позбутися монополій і змов між учасниками торгів.

На що підуть гроші від ЄБРР:

– 70% із залучених 100 мільйонів доларів підуть на модернізацію залізничної інфраструктури. В Укрзалізниці хочуть закупити елементи верхньої будови колії, в тому числі скріплення.

– 30% піде на оновлення засобів диспетчерської сигналізації і зв'язку, а також на вдосконалення системи контролю залізничного трафіку.

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Продовжуємо гарну практику – роботу виконуємо власними силами. Перший на черзі – шлях Трансєвропейської транспортної мережі. Транспортним коридором TEN-T проходить приблизно 80% усіх транзитних вантажів,

– пояснив глава Укрзалізниці.

Як нова влада хоче боротися з корупцією в Укрзалізниці?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив менеджмент Укрзалізниці у корумпованості. За його словами, уряд хоче детально розібратись із цією проблемою. Він вважає, що окремі групи впливу заробляють на тендерах і відправляють в ручному режимі локомотиви у своїх інтересах.



Натомість, голова правління УЗ Євген Кравцов пообіцяв у наступні три місяці влаштувати "джихад" в Укрзалізниці. За його словами, що найменше половина керівного складу Укрзалізниці замінять. Окрім цього, Кравцов публічно заявив, що передасть зібрані по братах Дубневичах матеріали до правоохоронних органів. Справа стосується багаторічних закупівель анкерів за завищеними цінами.

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