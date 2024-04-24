Об этом сообщили на фейсбук-странице 101 отдельной бригады охраны Генерального Штаба. Военные, в частности, отметили, что при содействии мэра Киева Виталия Кличко было приобретено большое количество беспилотников различных типов.

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101 бригада рассказала о помощи от громады столицы

"Несмотря на третий год изнурительной войны, мы чувствуем реальную помощь от друзей и партнеров бригады. А это, в свою очередь, приносит значительные достижения на фронте. Только вдумайтесь в следующие невероятные цифры: благодаря содействию мэра и столичной общины в виде субвенций из городского бюджета, нашей воинской частью для подчиненного батальона БПЛА было закуплено и передано современные разнообразные беспилотные летательные аппараты и дроны, которые уничтожили вражескую технику на общую сумму 34,7 миллиона долларов!", – отметили в бригаде.

Защитники поблагодарили за помощь / Фото 101 ОБрО ГШ

Отдельно защитники поблагодарили киевлян и мэра за городскую целевую программу "Защитник Киева".

"В рамках программы было получено значительное финансирование в прошлом и текущем годах. Как результат – удалось значительно улучшить бытовые условия военнослужащих, приобрести сложное технологическое оборудование на пункт технического обслуживания и ремонта, жилой модуль для развертывания медицинского пункта, инструмент для укомплектования мобильной автомобильной мастерской – этот список можно продолжать долго", – сообщили в 101 ОБрО.

Воины подчеркнули, что поддержка Киева приближает страну к победе.

Украина обязательно победит! Даже не сомневайтесь. Знаете почему? Потому что мы – едины, и в этом наша сила! Двигаемся дальше, а с таким надежным тылом – смело только вперед!,

– отметили бойцы.

Как отмечалось ранее, прошлом году Киев выделил на нужды ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все другие областные центры вместе. Столица выделила силам безопасности и обороны уже 6,5 миллиарда гривен, и эта сумма постоянно растет.