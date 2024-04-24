Про це повідомили на фейсбук-сторінці 101 окремої бригади охорони Генерального Штабу. Військові, зокрема, зазначили, що за сприяння мера Києва Віталія Кличка було придбано велику кількість безпілотників різних типів.

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101 бригада розповіла про допомогу від громади столиці

"Незважаючи на третій рік виснажливої війни, ми відчуваємо реальну допомогу від друзів і партнерів бригади. А це, своєю чергою, приносить неабиякі здобутки на фронті. Лише вдумайтесь у наступні неймовірні цифри: завдяки сприянню мера і столичної громади у вигляді субвенцій з міського бюджету, нашою військовою частиною для підпорядкованого батальйону БпЛА було закуплено і передано сучасні різноманітні безпілотні літальні апарати й дрони, які знищили ворожу техніку на загальну суму 34,7 мільйона доларів!", – наголосили у бригаді.

Захисники подякували за допомогу / Фото 101 ОБрО ГШ

Окремо захисники подякували киянам та меру за міську цільову програму "Захисник Києва".

"В рамках програми було отримано значне фінансування у минулому і поточному роках. Як результат – вдалось значно покращити побутові умови військовослужбовців, придбати складне технологічне обладнання на пункт технічного обслуговування і ремонту, житловий модуль для розгортання медичного пункту, інструмент для укомплектування мобільної автомобільної майстерні – цей список можна продовжувати довго", – повідомили в 101 ОБрО.

Воїни підкреслили, що підтримка Києва наближає країну до перемоги.

Україна обов'язково переможе! Навіть не сумнівайтесь. Знаєте чому? Бо ми – єдині, і в цьому наша сила! Рухаємось далі, а з таким надійним тилом – сміливо лише вперед!,

– наголосили бійці.

Як зазначалося раніше, минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом. Столиця виділила силам безпеки та оборони вже 6,5 мільярда гривень, і ця сума постійно зростає.