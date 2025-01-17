О главных событиях этих суток на фронте и последствиях вражеских атак на города и села Украины читайте в материале 24 Канала.

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06:32, 17 января Украинские войска продвинулись в Курской области Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ имеют успехи на территории от границы до Успеновки к югу от Кореневого.

06:28, 17 января Ночью в результате падения обломков "Шахеда" в Киевской области есть пострадавшие В одном из населенных пунктов Киевской области ранен мальчик 2012 года рождения. Из-за падения обломков дрона он получил контузию и рваную рану бедра. Атака "Шахедов" вызвала в области пожар в кафе-магазине и на котельной на площади почти 200 квадратных метров. Взрывной волной повреждены окна соседнего дома.

06:24, 17 января Путин, вероятно, не готов завершать войну Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн. Он считает, что Владимир Путин стремится иметь стратегический контроль над Украиной. Пока он не готов к серьезным переговорам. Об этом публично не сообщалось. Поэтому надо подождать и посмотреть, изменится ли отношение Путина. Я убежден, что большинство людей в России хотели бы, чтобы эта война закончилась, потому что им это стоит тысячи жизней, а экономика находится в трудном положении,

– сказал Родерик Лайн.

06:23, 17 января По данным DeepState, за прошедшие сутки российские войска оккупировали села Песчаное, Славянка и Ясеново на Покровском направлении. Враги продвигаются у Котлиного, Звериного, Новоандреевки, Дачного, во Времовке и Часовом Яру.