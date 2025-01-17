Про головні події цієї доби на фронті та наслідки ворожих атак на міста і села України читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:32, 17 січня Українські війська просунулися в Курській області Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ мають успіхи на території від кордону до Успенівки на південь від Кореневого.

06:28, 17 січня Уночі внаслідок падіння уламків "Шахеда" на Київщині є постраждалі В одному з населених пунктів Київської області поранено хлопчика 2012 року народження. Через падіння уламків дрона він отримав контузію та рвану рану бедра. Атака "Шахедів" спричинила в області пожежу в кафе-магазині та на котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусіднього будинку.

06:24, 17 січня Путін, ймовірно, не готовий завершувати війну Таку думку висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн. Він вважає, що Владімір Путін прагне мати стратегічний контроль над Україною. Поки він не готовий до серйозних переговорів. Про це публічно не повідомлялося. Тому треба почекати й подивитися, чи зміниться ставлення Путіна. Я переконаний, що більшість людей у Росії хотіли б, щоб ця війна закінчилася, бо їм це коштує тисячі життів, а економіка перебуває в скрутному становищі,

– сказав Родерік Лайн.

06:23, 17 січня За даними DeepState, минулої доби російські війська окупували села Піщане, Слов'янка та Ясенове на Покровському напрямку. Вороги просуваються біля Котлиного, Звірового, Новоандріївки, Дачного, у Времівці та Часовому Яру.