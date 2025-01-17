Про головні події цієї доби на фронті та наслідки ворожих атак на міста і села України читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Українські війська просунулися в Курській області
Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ мають успіхи на території від кордону до Успенівки на південь від Кореневого.
Уночі внаслідок падіння уламків "Шахеда" на Київщині є постраждалі
В одному з населених пунктів Київської області поранено хлопчика 2012 року народження. Через падіння уламків дрона він отримав контузію та рвану рану бедра.
Атака "Шахедів" спричинила в області пожежу в кафе-магазині та на котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусіднього будинку.
Путін, ймовірно, не готовий завершувати війну
Таку думку висловив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн. Він вважає, що Владімір Путін прагне мати стратегічний контроль над Україною.
Поки він не готовий до серйозних переговорів. Про це публічно не повідомлялося. Тому треба почекати й подивитися, чи зміниться ставлення Путіна. Я переконаний, що більшість людей у Росії хотіли б, щоб ця війна закінчилася, бо їм це коштує тисячі життів, а економіка перебуває в скрутному становищі,
– сказав Родерік Лайн.
За даними DeepState, минулої доби російські війська окупували села Піщане, Слов'янка та Ясенове на Покровському напрямку. Вороги просуваються біля Котлиного, Звірового, Новоандріївки, Дачного, у Времівці та Часовому Яру.
Біля Покровська тривають бойові дії
У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 35% бойових зіткнень відбуваються біля Покровська. На цьому напрямку росіяни здійснили 47 атак, втративши 300 військових.
Також ЗСУ відбили численні атаки ворога на Курському, Торецькому, Лиманському і Новопавлівському напрямках.