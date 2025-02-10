06:45, 10 февраля

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в попытках остановить войну между Россией и Украиной. В то же время он не раскрыл деталей своих контактов с Путиным.

На вопрос, общался ли он с Путиным после вступления в должность 20 января или еще раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну".

Он также подчеркнул, что не намерен разглашать детали переговоров.

Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах. Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну,

– заявил Трамп.

Дональд Трамп также отметил, что США поддерживают связь и с Киевом, и с Москвой.