Украинские войска недавно продвинулись возле Суджи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что происходит в Курской области

Российские источники утверждали, что их войска контратаковали к северо-западу от Суджи в районе Свердликова и Никольского, в районе Малой Локни и в районе Черкасской Конопельки.

Украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы 38K-028 Суджа – Обоянь на юго-запад от Русской Конопельки.

Ситуация на Харьковщине

Украинские силы недавно продвинулись вблизи Волчанска. Россия все еще пытается наступать в этом районе. Российские силы наступали вблизи Волчанска. Вражеский милблогер заявил, что в окрестностях Липцов действуют российские диверсионно-разведывательные группы.

Купянское и Лиманское направления

9 февраля российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. Они наступали в районе Петропавловки.

9 февраля российские войска продолжали наступление на направлении Боровая, но не продвинулись. Российские войска наступали у Богуславки, Загрызово и Зеленого Гая и у Новосергиевки 8 и 9 февраля.

Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Они вели наступательные действия в районе Ямполовки, Ивановки и Новолюбовки, а также в направлении Нового и в районе Торского.

Российский милблогер заявил, что их войска проводят разведку вблизи Колодязя, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. Российский источник утверждает, что украинские силы пытаются контратаковать на северо-запад от Ивановки.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска 8 и 9 февраля продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, но не продвинулись.

Вблизи Часового Яра россияне также продолжали наступление, однако подтвержденных продвижений не сделали. 8 и 9 февраля российские войска вели наступательные действия у самого Часового Яра и у Белой Горы.

Вражеские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Они вели наступательные действия у самого Торецка и в районе Крымского и у Щербиновки.

Хортицкая группировка войск Украины заявила, что российские войска во время штурма на Торецком направлении используют гражданские легковые автомобили из-за нехватки бронетехники.

Российские войска также недавно продвинулись на Покровском направлении. Зато украинские силы недавно продвинулись вблизи шахты №3 в юго-восточном Песчаном.

9 февраля представитель Хортицкой группировки войск Украины майор Виктор Трегубов сообщил, что российские войска продолжают обход Покровска с запада и постоянно стягивают в этот район подкрепления.

Наступательные действия россиян продолжались на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не было. Российские войска наступали в районе Шевченко и Андреевки, у Константинополя и Дачного и у Разлива. Российский милблогер утверждал, что ни украинские, ни российские силы не контролируют Зеленовку.

Российские войска продвинулись вблизи Большой Новоселки.

Что происходит на Юге

9 февраля в западной Запорожской области продолжались позиционные бои, но российские войска не продвигались.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности на херсонском направлении 9 февраля.

Ситуация на фронте / Карты ISW