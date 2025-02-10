Українські війська нещодавно просунулися біля Суджі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Що відбувається в Курській області

Російські джерела стверджували, що їхні війська контратакували на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Нікольського, в районі Малої Локні та в районі Черкаської Конопельки.

Українські сили нещодавно просунулися вздовж траси 38K-028 Суджа – Обоянь на південний захід від Руської Конопельки.

Ситуація на Харківщині

Українські сили нещодавно просунулися поблизу Вовчанська. Росія все ще намагається наступати в цьому районі. Російські сили наступали поблизу Вовчанська. Ворожий мілблогер заявив, що на околицях Липців діють російські диверсійно-розвідувальні групи.

Куп'янський та Лиманський напрямки

9 лютого російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Вони наступали в районі Петропавлівки.

9 лютого російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Російські війська наступали біля Богуславки, Загризового та Зеленого Гаю та біля Новосергіївки 8 і 9 лютого.

Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Вони вели наступальні дії в районі Ямполівки, Іванівки та Новолюбівки, а також у напрямку Нового і в районі Торського.

Російський мілблогер заявив, що їхні війська проводять розвідку поблизу Колодязі, щоб виявити слабкі місця в українській обороні. Російське джерело стверджує, що українські сили намагаються контратакувати на північний захід від Іванівки.

Ситуація на Донеччині

Російські війська 8 і 9 лютого продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, але не просунулись.

Поблизу Часового Яру росіяни також продовжували наступ, проте підтверджених просувань не зробили. 8 і 9 лютого російські війська вели наступальні дії біля самого Часового Яру та біля Білої Гори.

Ворожі війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Вони вели наступальні дії біля самого Торецька та в районі Кримського та біля Щербинівки.

Хортицьке угруповання військ України заявило, що російські війська під час штурму на Торецькому напрямку використовують цивільні легкові автомобілі через брак бронетехніки.

Російські війська також нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Натомість українські сили нещодавно просунулися поблизу шахти №3 у південно-східному Піщаному.

9 лютого речник Хортицького угруповання військ України майор Віктор Трегубов повідомив, що російські війська продовжують обхід Покровська із заходу та постійно стягують у цей район підкріплення.

Наступальні дії росіян тривали на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не було. Російські війська наступали в районі Шевченка та Андріївки, біля Костянтинополя та Дачного і біля Розлива. Російський мілблогер стверджував, що ні українські, ні російські сили не контролюють Зеленівку.

Російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки.

Що відбувається на Півдні

9 лютого в західній Запорізькій області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність на херсонському напрямку 9 лютого.

Ситуація на фронті / Карти ISW