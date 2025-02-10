06:45, 10 лютого

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним.

На запитання, чи спілкувався він із Путіним після вступу на посаду 20 січня або ще раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну".

Він також підкреслив, що не має наміру розголошувати деталі переговорів.

Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну,

– заявив Трамп.

Дональд Трамп також зазначив, що США підтримують зв’язок і з Києвом, і з Москвою.