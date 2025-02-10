Про наслідки російських атак, ситуацію на лінії бойового зіткнення та міжнародній арені, головні новини 10 лютого – читайте у хронології 24 Каналу.
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Трамп заявив про прогрес у переговорах з Росією
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним.
На запитання, чи спілкувався він із Путіним після вступу на посаду 20 січня або ще раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну".
Він також підкреслив, що не має наміру розголошувати деталі переговорів.
Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну,
– заявив Трамп.
Дональд Трамп також зазначив, що США підтримують зв’язок і з Києвом, і з Москвою.
Які наслідки ворожої атаки по Сумах
У поліції розповіли, що внаслідок вибуху у Сумах сталося загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна.
Наслідки російського удару "Шахедами" по Сумах / Фото Нацполіції
На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється,
– зазначили правоохоронці.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів і звичаїв війни.
У місті постраждали автівки / Фото Нацполіції
Пізніше стало відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження, яку шпиталізували, про що повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання.
У будинках Сум повибивало шибки та скло / Фото Нацполіції
За даними ДСНС, з постраждалого будинку було евакуйовано 60 осіб. Рятувальники загасили пожежу.
У Краснодарському краї літають невідомі дрони
Близько 2 ночі у телеграм-спільнотах Краснодарського краю Росії почали масово писати про загрозу дронів, а згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони.
Серед іншого влада звітувала про збиті безпілотники у селищі Афіпському, де, мовляв, пошкоджено приватний будинок. Та саме там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю.
Також росіяни писали, що безпілотники атакують місто Слов'янськ-на-Кубані, там нарахували не менш як 10 вибухів. А перед цим люди чули звуки, подібні до прольоту БпЛА. І там також постраждав будинок, де вибило шибки.
У самому Краснодарі начебто уламки БпЛА впали на багатоповерхівку – ЖК "Центральний". Кажуть, жертв немає.
У Києві було чутно вибухи
Кореспонденти Суспільного близько 01:30 повідомили про вибухи у Києві.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.
Міський голова також додав, що у Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Крім цього, було займання на території поруч.
У КМВА тим часом повідомили про роботу ППО в Києві. Утім, кажуть, наразі падіння уламків не зафіксовано.
Джей Ді Венс зустрінеться з Володимиром Зеленським у Мюнхені
Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітись із Володимиром Зеленським уже цього тижня. Це станеться на полях Мюнхенської конференції.
Відомо, що Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки, яка розпочнеться 14 лютого.
Туди ж приїде і Джей Ді Венс разом із кількома іншими топпосадовцями США, і американські журналісти стверджують, що у віцепрезидента США вже запланована розмова з Зеленським.