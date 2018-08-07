20:17
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

10 лет назад Запад упустил шанс остановить Путина, – эксперт

81 Читати новину українською
10 лет назад Запад не смог остановить российскую агрессию
10 лет назад Запад не смог остановить российскую агрессию / MinnPost

Ровно 10 лет назад Россия вступила в войну с Грузией. Сначала реакция Запада на российскую агрессию была бурной, но уже в конце 2008 года ЕС возобновил переговоры с РФ, а в 2010 году НАТО договорилось с Москвой о новом "стратегическом партнерстве". Через год премьер-министр Великобритании Кэмерон посетил столицу РФ.

Тогда, в 2011-м, подход Великобритании, и всего Запада, к России изменился, пишет директор центра исследований России и Евразии при британском аналитическом центре Henry Jackson Society Эндрю Фоксолл в своей статье для The Times.

Читайте также: США ничего не могли сделать, – экс-госсекретарь о начале российско-грузинской войны

После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери Великобритания ведет себя с Россией как с враждебным государством: Совет национальной безопасности объявил РФ угрозой высшей категории, а в парламенте существует даже группа по координации действий относительно России, отмечает автор публикации. Однако, из своей войны с Грузией Россия усвоила урок, что может действовать, как и где ей вздумается, а любые упреки со стороны Запада – нечто преходящее.

Запад, однако, не сделал никаких выводов. Еще хуже, что он не воспринял эту войну как предостережение об агрессивном характере путинского режима, и столицы западных стран, в том числе Лондон, отказались предпринять шаги, благодаря которым у нас теперь было бы меньше проблем, констатирует Фоксолл.

Десять лет назад показалось бы невероятным то, что Путин и его приятели непосредственно вмешаются в президентские выборы в США, проведут в Германии информационную операцию, направленную на подогрев ксенофобии или создадут в Словакии "военную базу", где воспевается советский плен Центральной и Восточной Европы. Но именно к этому привела бездеятельность Запада. Теперь стоит вопрос, готовы ли мы в наконец-таки услышать предостережения, которые вытекают из поведения России за последнее десятилетие, и предотвратить еще более серьезные последствия в следующем десятилетии,
– заключает аналитик.

Что произошло 7 августа 2008 года?7 августа началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов до начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
сегодня, 19:01 Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
сегодня, 16:01 Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
Катерина Петренко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Прокурор Пшибил рассказал, почему выстрелил себе в голову
 10 января 2012 , 18:45 2
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук