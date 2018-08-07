10 лет назад Запад упустил шанс остановить Путина, – эксперт

Ровно 10 лет назад Россия вступила в войну с Грузией. Сначала реакция Запада на российскую агрессию была бурной, но уже в конце 2008 года ЕС возобновил переговоры с РФ, а в 2010 году НАТО договорилось с Москвой о новом "стратегическом партнерстве". Через год премьер-министр Великобритании Кэмерон посетил столицу РФ.

Тогда, в 2011-м, подход Великобритании, и всего Запада, к России изменился, пишет директор центра исследований России и Евразии при британском аналитическом центре Henry Jackson Society Эндрю Фоксолл в своей статье для The Times.

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После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери Великобритания ведет себя с Россией как с враждебным государством: Совет национальной безопасности объявил РФ угрозой высшей категории, а в парламенте существует даже группа по координации действий относительно России, отмечает автор публикации. Однако, из своей войны с Грузией Россия усвоила урок, что может действовать, как и где ей вздумается, а любые упреки со стороны Запада – нечто преходящее.



Запад, однако, не сделал никаких выводов. Еще хуже, что он не воспринял эту войну как предостережение об агрессивном характере путинского режима, и столицы западных стран, в том числе Лондон, отказались предпринять шаги, благодаря которым у нас теперь было бы меньше проблем, констатирует Фоксолл.

Десять лет назад показалось бы невероятным то, что Путин и его приятели непосредственно вмешаются в президентские выборы в США, проведут в Германии информационную операцию, направленную на подогрев ксенофобии или создадут в Словакии "военную базу", где воспевается советский плен Центральной и Восточной Европы. Но именно к этому привела бездеятельность Запада. Теперь стоит вопрос, готовы ли мы в наконец-таки услышать предостережения, которые вытекают из поведения России за последнее десятилетие, и предотвратить еще более серьезные последствия в следующем десятилетии,

– заключает аналитик.

Что произошло 7 августа 2008 года?7 августа началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов до начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.