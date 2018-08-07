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10 років тому Захід проґавив шанс зупинити Путіна, – експерт

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10 років тому Захід не зміг зупинити російську агресію
10 років тому Захід не зміг зупинити російську агресію / MinnPost

Рівно 10 років тому Росія вступила у війну з Грузією. Спочатку реакція Заходу на російську агресію була бурхливою, але вже в кінці 2008 року ЄС відновив переговори з РФ, а в 2010 році НАТО домовилося з Москвою про нове "стратегічне партнерство". Ще через рік прем'єр-міністр Великобританії Кемерон відвідав столицю РФ.

Тоді, у 2011-му, підхід Великобританії, та й усього Заходу, до Росії змінився, пише директор центру досліджень Росії та Євразії при британському аналітичному центрі Henry Jackson Society Ендрю Фоксолл у своїй статті для The Times.

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Після отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері Великобританія поводиться з Росією як з ворожою державою: Рада національної безпеки оголосила РФ загрозою вищої категорії, а в парламенті існує навіть група з координації дій щодо Росії, зазначає автор публікації. Однак, зі своєї війни з Грузією Росія засвоїла урок, що може діяти, як і де їй забажається, а будь-які закиди з боку Заходу – щось минуще.

Захід, однак, не зробив ніяких висновків. Ще гірше, що він не сприйняв цю війну як застереження про агресивний характер путінського режиму, і столиці західних країн, в тому числі Лондон, відмовилися зробити кроки, завдяки яким у нас тепер було б менше труднощів, констатує Фоксолл.

Десять років тому здалося б неймовірним те, що Путін і його приятелі безпосередньо втрутяться в президентські вибори в США, проведуть в Німеччині інформаційну операцію, спрямовану на підігрівання ксенофобії або ж створять у Словаччині "військову базу", де оспівується радянський полон Центральної та Східної Європи. Але саме до цього призвела бездіяльність Заходу. Тепер стоїть питання, чи готові ми врешті почути застереження, які випливають з поведінки Росії за останнє десятиліття, і запобігти ще серйознішим наслідкам у наступному десятилітті,
– робить висновок аналітик.

Що сталося 7 серпня 2008 року? 7 серпня розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію.

Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Грузії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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