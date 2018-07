Танки, бронетехніка і мотоцикли: "Нічні вовки" відкрили "військовий штаб" у Словаччині

23 червня путінські "вовки" провели церемонію відкриття свого "штабу", на якій були присутній співробітник російського посольства та байкери з організації "Словацькі новобранці", передає Newsweek.

До слова, посольство Росії у Братиславі одним із перших повідомило про цю подію на своєму сайті у рубриці "Російська культура у Словаччині".



Посольство навіть прикріпило фото із відкриття "європейського штабу" мотоклубу "Нічні вовки" у Словаччині

Згодом інформація про створення військової бази "Нічних вовків" у "партнерстві зі "Словацькими новобранцями" поширилась і в ЗМІ Словаччини. Ресурс GLOBSEC не забув вказати, що путінські байкери активно брали участь у війні на сході України на боці проросійських бойовиків.

