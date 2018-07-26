Танки, бронетехніка і мотоцикли: "Нічні вовки" відкрили "військовий штаб" у Словаччині

Скандальні російські байкери "Нічні вовки", відомі пропутінською позицією, відкрили свою "європейську базу" у Словаччині. Байкерський клуб отаборився у селі Долна Крупа поблизу міста Трнава, на закинутій військовий базі.

23 червня путінські "вовки" провели церемонію відкриття свого "штабу", на якій були присутній співробітник російського посольства та байкери з організації "Словацькі новобранці", передає Newsweek.

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До слова, посольство Росії у Братиславі одним із перших повідомило про цю подію на своєму сайті у рубриці "Російська культура у Словаччині".



Посольство навіть прикріпило фото із відкриття "європейського штабу" мотоклубу "Нічні вовки" у Словаччині

Згодом інформація про створення військової бази "Нічних вовків" у "партнерстві зі "Словацькими новобранцями" поширилась і в ЗМІ Словаччини. Ресурс GLOBSEC не забув вказати, що путінські байкери активно брали участь у війні на сході України на боці проросійських бойовиків.

The Night Wolves, Russian biker club with ties to the #Kremlin, actively participated in the war in Ukraine. Now they set up a base in Slovakia and partnered with Slovak Recruits (Slovenskí branci) paramilitary. #GLOBSEC’s @DanielMiloSK elaborates @DennikN https://t.co/JQ40MIAxpB — GLOBSEC (@GLOBSEC) 23 липня 2018 р.

Як зазначає словацький політолог Григорій Месежніков, "Нічні вовки" у Словаччині мають свою клієнтуру, своїх політичних прихильників і людей, які хочуть до них приєднатись.

Частково це мотоциклісти, тобто байкери, такі самі, як і вони. Інша частина – це члени формально не існуючої, але фактично діючої групи напіввійськової словацької групи "Slovenskí Branci" – "Словацькі новобранці", які вже кілька років проводять свої акції, тренуються в лісах. Зараз дійшло до такого особливого поєднання,

– пояснює він.

"Позичили" кілька танків і бронетехніку

Главою словацького підрозділу "Нічних вовків" обрали Йозефа Гамбалека, який і надав свою приватну ділянку для облаштування бази російських байкерів. Як зазначає видання, Гамбалек тісно пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ Словаччини, що зараз є депутатом від правлячої партії "Курс – соціальна демократія". Протягом останнього року її підштовхував у бік Росії її партнер із коаліції – "Національна партія Словаччини".

На фотографіях військового об'єкта, який "Нічні вовки" зайняли в кінці червня, видно, що в організації був доступ до танків і бронетехніки. Озброєння належить міністерству оборони Словаччини, але його здав в оренду "Нічним вовкам" глава Інституту військової історії, якого у зв'язку з цим відсторонили від посади.



Військова база на заході Словаччини, де отаборилися "Нічні вовки"

На фото з дронів показані бронетанкові машини і танки всередині об'єкту.

Kremlin-friendly biker gang Night Wolves set up European base near a small village in #Slovakia (on estate owned by friend of long-time interior minister Kalinak). Drone photos show armored vehicles and tanks inside. Also alleged training camp for Slovak far-right paramilitaries. https://t.co/FiXPT44lOb — Daniel Kral (@DanielKral1) 19 липня 2018 р.

"Військова техніка, помічена на знімках, була повернена в музей, в якого вони її позичили. Глава музею, який підписав договір оренди, відсторонений, а міністр оборони попросив генерального прокурора дати оцінку тому, чи є "Словацькі новобранці" загрозою національній безпеці", – розповів виданню експерт із питань Центральної Європи Данієль Крав.

Реакція Словаччини

Братислава розглядає створення бази "Нічними вовками" у ширшому контексті підтримки Росією радикальних "правих" і "лівих" угруповань в Європі.

Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що вивчає діяльність "Нічних вовків" і стурбоване її присутністю в країні, але "поки "Нічні вовки", судячи з усього, не зробили нічого протизаконного". Проте деякі місцеві активісти переконані, що ця група прибула розпалювати антиєвропейські настрої, акцентує увагу Newsweek.

Відомі словацькі громадські та культурні діячі підписали петицію, закликаючи уряд вжити заходів.

У момент 50-ї річниці серпневої окупації Чехословаччини арміями Варшавського договору російська мотоциклетна банда" Нічні вовки", яка з 2014 року внесена у список санкцій США, стає активною учасницею російської гібридної війни проти ЄС, НАТО та Словаччини,

– йдеться у тексті петиції.

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До слова, останнім часом "Нічні вовки" "гастролювали" Балканським півостровом. Уряд Боснії заборонив їхньому лідеру Олександру Залдостанову в'їзд у країну. За даними доповіді Дослідницького інституту зовнішньої політики, у 2016 році член сербського підрозділу "Нічних вовків" за вказівками російської військової розвідки брав участь у спробі держперевороту в Чорногорії.