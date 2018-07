Танки, бронетехника и мотоциклы: "Ночные волки" открыли "военный штаб" в Словакии

23 июня путинские "волки" провели церемонию открытия своего "штаба", на которой присутствовал сотрудник российского посольства и байкеры из организации "Словацкие новобранцы", передает Newsweek.

К слову, посольство России в Братиславе одним из первых сообщило об этом событии на своем сайте в рубрике "Русская культура в Словакии".



Посольство даже прикрепило фото с открытия "европейского штаба" мотоклуба "Ночные волки" в Словакии

Впоследствии информация о создании военной базы "Ночных волков" в "партнерстве со "Словацкими новобранцами" распространилась и в СМИ Словакии. Ресурс GLOBSEC не забыл указать, что путинские байкеры активно участвовали в войне на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

The Night Wolves, Russian biker club with ties to the #Kremlin, actively participated in the war in Ukraine. Now they set up a base in Slovakia and partnered with Slovak Recruits (Slovenskí branci) paramilitary. #GLOBSEC’s @DanielMiloSK elaborates @DennikN https://t.co/JQ40MIAxpB