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Танки, бронетехника и мотоциклы: "Ночные волки" открыли "военный штаб" в Словакии

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Путинские "Ночные волки" открыли свой "штаб" в Словакии
Путинские "Ночные волки" открыли свой "штаб" в Словакии / Фото из открытых источников

Скандальные российские байкеры "Ночные волки", известные пропутинской позицией, открыли свою "европейскую базу" в Словакии. Байкерский клуб расположился в селе Долна Крупа близ города Трнава, на заброшенной военной базе.

23 июня путинские "волки" провели церемонию открытия своего "штаба", на которой присутствовал сотрудник российского посольства и байкеры из организации "Словацкие новобранцы", передает Newsweek.

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К слову, посольство России в Братиславе одним из первых сообщило об этом событии на своем сайте в рубрике "Русская культура в Словакии".

Відкриття
Посольство даже прикрепило фото с открытия "европейского штаба" мотоклуба "Ночные волки" в Словакии

Впоследствии информация о создании военной базы "Ночных волков" в "партнерстве со "Словацкими новобранцами" распространилась и в СМИ Словакии. Ресурс GLOBSEC не забыл указать, что путинские байкеры активно участвовали в войне на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Как отмечает словацкий политолог Григорий Месежников, "Ночные волки" в Словакии имеют свою клиентуру, своих политических сторонников и людей, которые хотят к ним присоединиться.

Частично это мотоциклисты, есть байкеры, такие же, как и они. Другая часть – это члены формально не существующей, но фактически действующей группы полувоенной словацкой группы "Slovenskí Branci" – "Словацкие новобранцы", которые уже несколько лет проводят свои акции, тренируются в лесах. Сейчас дошло до такого особенного сочетания,
– объясняет он.

"Одолжили" несколько танков и бронетехнику

Главой словацкого подразделения "Ночных волков" избрали Йозефа Гамбалека, который и предоставил свой частный участок для обустройства базы российских байкеров. Как отмечает издание, Гамбалек тесно связан с бывшим министром внутренних дел Словакии, который сейчас является депутатом от правящей партии "Курс – социальная демократия". В течение последнего года ее подталкивал в сторону России ее партнер по коалиции – "Национальная партия Словакии".

На фотографиях военного объекта, который "Ночные волки" заняли в конце июня, видно, что в организации был доступ к танкам и бронетехнике. Вооружение принадлежит министерству обороны Словакии, но его сдал в аренду "Ночным волкам" глава Института военной истории, которого в связи с этим отстранили от должности.

Занедбана військовий база на заході Словаччини, де отаборилися
Военная база на западе Словакии, где расположились "Ночные волки"

На фото с дронов показаны бронированные машины и танки внутри объекта.

"Военная техника, замеченная на снимках, была возвращена в музей, в которого они ее одолжили. Глава музея, который подписал договор аренды, отстранен, а министр обороны попросил генерального прокурора дать оценку тому, являются ли "Словацкие новобранцы" угрозой национальной безопасности", – рассказал изданию эксперт по вопросам Центральной Европы Даниель Крав.

Реакция Словакии

Братислава рассматривает создание базы "Ночными волками" в более широком контексте поддержки Россией радикальных "правых" и "левых" группировок в Европе.

Министерство иностранных дел Словакии заявило, что изучает деятельность "Ночных волков" и обеспокоено присутствием в стране, но "пока "Ночные волки", судя по всему, не сделали ничего противозаконного". Однако некоторые местные активисты убеждены, что эта группа прибыла разжигать антиевропейские настроения, акцентирует внимание Newsweek.

Известные словацкие общественные и культурные деятели подписали петицию, призывая правительство принять меры.

В момент 50-й годовщины августовской оккупации Чехословакии армиями Варшавского договора российская мотоциклетная банда "Ночные волки", которая с 2014 года внесена в список санкций США, становится активной участницей российской гибридной войны против ЕС, НАТО и Словакии,
– говорится в тексте петиции.

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К слову, в последнее время "Ночные волки" "гастролировали" Балканским полуостровом. Правительство Боснии запретило их лидеру Александру Залдостанову въезд в страну. По данным доклада Исследовательского института внешней политики, в 2016 году член сербского подразделения "Ночных волков" по указаниям российской военной разведки принимал участие в попытке госпереворота в Черногории.

Теги: Новости России Новости политики Скандал с "Ночными волками" Словакия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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