10 традиционных украинских мужских имен, о которых вы не слышали раньше
Имена в украинском языке формировались на протяжении многих веков. 24 канал предлагает список традиционных, но малоизвестных украинских мужских имен.
В древности родители верили, что имя имеет магическую силу. Поэтому имена могли быть заимствованным из Библии или детей называли в честь языческих божков.
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10 традиционных мужских имен:
- По Евангелию значение имени Адам – человек, вылепленный из земли или глины. То есть это имя библейского происхождения.
- Мужское общеславянского имени Боян – означает "певец" и "рассказчик".
- Древнеримское имя – Власий означает "шепелявый".
- Имя греческого происхождения, означающее "волшебный", "милый" – это Эраст.
- Имя, значение которого – "подарок Зевса", в украинском языке звучит так – Зенон.
- Изидор или Исидор – имеет древнегреческое происхождение и означает "дар богини Исиды".
- Никифор – "приносящий победу", имеет греческое происхождение.
- Исконное украинское имя – Радослав. Оно означает "радоваться славе" или "радеть (помогать) славе".
- Арамейское имя Савва означает "старец".
- Тадей – "дар Бога". Имя является еврейским вариантом греческого имени Теодор.
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