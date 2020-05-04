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      10 традиционных украинских мужских имен, о которых вы не слышали раньше

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      10 украинских мужских имен
      10 украинских мужских имен / freepik.com

      Имена в украинском языке формировались на протяжении многих веков. 24 канал предлагает список традиционных, но малоизвестных украинских мужских имен.

      В древности родители верили, что имя имеет магическую силу. Поэтому имена могли быть заимствованным из Библии или детей называли в честь языческих божков.

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      10 традиционных мужских имен:

      • По Евангелию значение имени Адам – человек, вылепленный из земли или глины. То есть это имя библейского происхождения.
      • Мужское общеславянского имени Боян – означает "певец" и "рассказчик".
      • Древнеримское имя – Власий означает "шепелявый".
      • Имя греческого происхождения, означающее "волшебный", "милый" – это Эраст.
      • Имя, значение которого – "подарок Зевса", в украинском языке звучит так – Зенон.
      • Изидор или Исидор – имеет древнегреческое происхождение и означает "дар богини Исиды".
      • Никифор – "приносящий победу", имеет греческое происхождение.
      • Исконное украинское имя – Радослав. Оно означает "радоваться славе" или "радеть (помогать) славе".
      • Арамейское имя Савва означает "старец".
      • Тадей – "дар Бога". Имя является еврейским вариантом греческого имени Теодор.
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История Традиции
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