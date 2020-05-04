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      10 традиційних українських чоловічих імен, про які ви не чули раніше

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      10 українських чоловічих імен
      10 українських чоловічих імен / freepik.com

      Імена в українській мові формувались протягом багатьох століть. 24 канал пропонує список традиційних , але маловідомих українських чоловічих імен.

      У давнину батьки вірили, що ім'я має магічну силу. Тому імена могли бути запозиченим із біблії або дітей називали на честь дохристиянських божків.

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      10 традиційних чоловічих імен:

      • За Євангеліє значення імені Адам – людина виліплена зі землі або глини. Тобто це ім'я біблійного походження. 
      • Чоловіче загальнослов'янське ім'я Боян – означає "співець" та "оповідач".
      • Давньоримське ім'я – Власій, як означає "шепелявий".
      • Ім'я грецького походження, що означає "чарівний", "милий" – це Ераст.
      • Ім'я, значення якого "подарунок Зевса", в українській мові звучить так – Зенон.
      • Ізидор або Ісидор – має давньогрецьке походження та означає "дар богині Ісіди".
      • Никифор – "той, що приносить перемогу", має грецьке походження. 
      • Споконвічно українське ім'я – Радослав. Воно означає "радіти славі" або "радити (допомагати) славі".
      • Арамійське ім'я Сава означає "старець".
      • Тадей – "дар Бога". Ім'я є єврейським варіантом грецького імені Теодор.
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія Традиції
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