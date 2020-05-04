10 традиційних українських чоловічих імен, про які ви не чули раніше
Імена в українській мові формувались протягом багатьох століть. 24 канал пропонує список традиційних , але маловідомих українських чоловічих імен.
У давнину батьки вірили, що ім'я має магічну силу. Тому імена могли бути запозиченим із біблії або дітей називали на честь дохристиянських божків.
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10 традиційних чоловічих імен:
- За Євангеліє значення імені Адам – людина виліплена зі землі або глини. Тобто це ім'я біблійного походження.
- Чоловіче загальнослов'янське ім'я Боян – означає "співець" та "оповідач".
- Давньоримське ім'я – Власій, як означає "шепелявий".
- Ім'я грецького походження, що означає "чарівний", "милий" – це Ераст.
- Ім'я, значення якого "подарунок Зевса", в українській мові звучить так – Зенон.
- Ізидор або Ісидор – має давньогрецьке походження та означає "дар богині Ісіди".
- Никифор – "той, що приносить перемогу", має грецьке походження.
- Споконвічно українське ім'я – Радослав. Воно означає "радіти славі" або "радити (допомагати) славі".
- Арамійське ім'я Сава означає "старець".
- Тадей – "дар Бога". Ім'я є єврейським варіантом грецького імені Теодор.
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