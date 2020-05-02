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      10 традиционных украинских женских имен, о которых вы не слышали раньше

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      10 украинских женских имен
      10 украинских женских имен / uamodna.com

      Неотъемлемая часть личности – это имя. Выбор имени остается за родителями, именно поэтому семья заранее ищет варианты. 24 канал предлагает ознакомиться с 10 традиционными украинскими женскими именами.

      Традиционно, родители называли своих детей именами святых или библейских персонажей. Эти имена имели еврейское, латинское, и греческое происхождение, сообщает 24 канал.

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      Традиционные малоизвестные украинские имена:

      • Греческое имя, означающее "добрая, хорошая" –  это Агафия.
      • Анисия или Онися – означает "исполнительная". Имя имеет древнегреческое происхождение.
      • Евстахия – имя, означающее "твердая" и "стойкая". Имеет древнегреческое происхождение.
      • Старинное славянское имя Лада означает "милая, совершенная".
      • "Черная, мрачная, жестокая" значение имени Мелания. Это греческое имя.
      • Пелагия имеет древнегреческие корни и означает "морская".
      • Еврейское имя – Рута. Оно означает "подруга" или "рыжеватая".
        От греческого слова "терезис", что означает "охрана" произошло украинское имя Тереса или Тереза. Очень часто значение имени переводят как "защитница" или "охотница".
      • Харитина – "та, что наполнена благодатью". Имя имеет греческое происхождение.
      • Юстина – происходит от латинского слова "справедливая". В Древней Руси это имя имело другой вариант – Устина, Устиния.


      Традиционные имена / ukrainka.org

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История Традиции
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