10 традиционных украинских женских имен, о которых вы не слышали раньше
Неотъемлемая часть личности – это имя. Выбор имени остается за родителями, именно поэтому семья заранее ищет варианты. 24 канал предлагает ознакомиться с 10 традиционными украинскими женскими именами.
Традиционно, родители называли своих детей именами святых или библейских персонажей. Эти имена имели еврейское, латинское, и греческое происхождение, сообщает 24 канал.
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Традиционные малоизвестные украинские имена:
- Греческое имя, означающее "добрая, хорошая" – это Агафия.
- Анисия или Онися – означает "исполнительная". Имя имеет древнегреческое происхождение.
- Евстахия – имя, означающее "твердая" и "стойкая". Имеет древнегреческое происхождение.
- Старинное славянское имя Лада означает "милая, совершенная".
- "Черная, мрачная, жестокая" значение имени Мелания. Это греческое имя.
- Пелагия имеет древнегреческие корни и означает "морская".
- Еврейское имя – Рута. Оно означает "подруга" или "рыжеватая".
От греческого слова "терезис", что означает "охрана" произошло украинское имя Тереса или Тереза. Очень часто значение имени переводят как "защитница" или "охотница".
- Харитина – "та, что наполнена благодатью". Имя имеет греческое происхождение.
- Юстина – происходит от латинского слова "справедливая". В Древней Руси это имя имело другой вариант – Устина, Устиния.
Традиционные имена / ukrainka.org
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