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      10 традиційних українських жіночих імен, про які ви не чули раніше

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      10 українських жіночих імен
      10 українських жіночих імен / uamodna.com

      Невід’ємна частина особистості – це ім’я. Вибір імені залишається за батьками, саме тому родина заздалегідь шукає варіанти. 24 канал пропонує ознайомитись із 10 традиційними українськми жіночими іменами.

      Традиційно, батьки називали своїх дітей іменами святих або біблійних персонажів. Ці імена мали єврейське, латинське, і, навіть, грецьке походження, повідомляє 24 канал.

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      Традиційні маловідомі українські імена:

      • Грецьке ім'я, що означає "добра, хороша" – це Агафія.
      • Анісія або Онися – означає "виконавча". Ім'я має давньогрецьке походження. 
      • Євстахія – ім'я, що означає "тверда" та "стійка". Має давньогрецьке походження. 
      • Старовинне слов'янське ім'я – Лада, означає "мила, досконала".
      • "Чорно, похмура, жорстока" значення імені Меланія. Це грецьке ім'я.
      • Пелагія має давньогрецькі корені та означає "морська".
      • Єврейське ім'я – Рута. Воно означає "подруга" або "рудувата".
      • Від грецького слова "терезіс", що означає "охорона" є українське ім'я Тереса або Тереза. Дуже часто значення імені перекладають як "захисниця" або "мисливиця". 
      • Харитина – "та, що наповнена благодаттю". Ім'я має грецьке походження.
      • Юстина – походить від латинського слова "справедлива". У Древній Русі це ім'я мало інший варіант – Устина, Устинія.


      Традиційні імена / ukrainka.org

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія Традиції
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