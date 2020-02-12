10 вопросов о маленьких странах Европы

Карликовые страны Европы обычно богаты, влиятельны и нейтральны. Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Ватикане, а канал 24 предлагает пройти тест с интересными вопросами о самых маленьких государствах Старого Света!

Напомним, в прошлом году социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) провела исследование относительно комфортности украинских городов. Самым комфортным городом Украины в пятый раз подряд стала Винница. Инфографика! Арендовать или купить – какие проблемы на рынке жилья Украины и ЕС