10 вопросов о маленьких странах Европы
Карликовые страны Европы обычно богаты, влиятельны и нейтральны. Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Ватикане, а канал 24 предлагает пройти тест с интересными вопросами о самых маленьких государствах Старого Света!
Напомним, в прошлом году социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) провела исследование относительно комфортности украинских городов. Самым комфортным городом Украины в пятый раз подряд стала Винница.
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