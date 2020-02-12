10 питань про маленькі країни Європи
Карликові країни Європи зазвичай багаті, впливові та нейтральні. Президент України Володимир Зеленський побував у Ватикані, а канал 24 пропонує пройти тест з цікавими питаннями про найменші держави Старого Світу!
Нагадаємо, минулого року соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI) провела дослідження щодо комфортності українських міст. Найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця.
Інфографіка! Орендувати чи купити – які проблеми на ринку житла України та ЄС
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