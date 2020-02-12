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      10 питань про маленькі країни Європи

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      Панорама Сан-Марино / Hand Luggage Only

      Карликові країни Європи зазвичай багаті, впливові та нейтральні. Президент України Володимир Зеленський побував у Ватикані, а канал 24 пропонує пройти тест з цікавими питаннями про найменші держави Старого Світу!

       

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      Теги: Новини політики Публікації Європа Тести Ватикан Люксембург Монако
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