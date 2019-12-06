Названо найкомфортніші міста України: рейтинг

Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI) провела дослідження щодо комфортності українських міст. У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця.

Перемогою у такій номінації похвалився вінницький міський голова Сергій Моргунов у своєму фейсбуці.

До слова: Офіційно найвища середня зарплата по країні в Маріуполі: інфографіка

Сильна територіальна громада – це люди, об'єднані любов'ю до міста, які здатні працювати на результат та уміють радіти успіхам. Ставитися до рейтингів можна по-різному, але для усіх вінничан – це знак, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб місто ставало кращим і комфортнішим,

– похвалився мер міста.

Для визначення найкомфортніших міст України було проведено дослідження щодо 22 сфер та послуг. У кожному випадку було оцінювання за п'ятибальною шкалою, у якому 1 – це "жахливо", а 5 – "відмінно".

Найкомфортніші міста України: