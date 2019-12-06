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      Названо найкомфортніші міста України: рейтинг

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      Вінниця вп'яте поспіль визнана найкомфортнішим містом України / uber.com

      Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI) провела дослідження щодо комфортності українських міст. У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця.

      Перемогою у такій номінації похвалився вінницький міський голова Сергій Моргунов у своєму фейсбуці.

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      Сильна територіальна громада – це люди, об'єднані любов'ю до міста, які здатні працювати на результат та уміють радіти успіхам. Ставитися до рейтингів можна по-різному, але для усіх вінничан – це знак, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб місто ставало кращим і комфортнішим,
      – похвалився мер міста.

      Для визначення найкомфортніших міст України було проведено дослідження щодо 22 сфер та послуг. У кожному випадку було оцінювання за п'ятибальною шкалою, у якому 1 – це "жахливо", а 5 – "відмінно".

      Найкомфортніші міста України:

      • Вінниця – 3,4 бали;
      • Луцьк – 3,1;
      • Івано-Франківськ – 3,1;
      • Чернігів – 3,1;
      • Хмельницький – 3,1;
      • Харків – 3,1;
      • Маріуполь – 3,0;
      • Тернопіль – 3,0;
      • Львів – 2,9;
      • Черкаси – 2,9;
      • Житомир – 2,9;
      • Кропивницький – 2,9.
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Вінниця Новини Луцька Новини Івано-Франківська Рейтинги
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