Названо найкомфортніші міста України: рейтинг
Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI) провела дослідження щодо комфортності українських міст. У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця.
Перемогою у такій номінації похвалився вінницький міський голова Сергій Моргунов у своєму фейсбуці.
До слова: Офіційно найвища середня зарплата по країні в Маріуполі: інфографіка
Сильна територіальна громада – це люди, об'єднані любов'ю до міста, які здатні працювати на результат та уміють радіти успіхам. Ставитися до рейтингів можна по-різному, але для усіх вінничан – це знак, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб місто ставало кращим і комфортнішим,
– похвалився мер міста.
Для визначення найкомфортніших міст України було проведено дослідження щодо 22 сфер та послуг. У кожному випадку було оцінювання за п'ятибальною шкалою, у якому 1 – це "жахливо", а 5 – "відмінно".
Найкомфортніші міста України:
- Вінниця – 3,4 бали;
- Луцьк – 3,1;
- Івано-Франківськ – 3,1;
- Чернігів – 3,1;
- Хмельницький – 3,1;
- Харків – 3,1;
- Маріуполь – 3,0;
- Тернопіль – 3,0;
- Львів – 2,9;
- Черкаси – 2,9;
- Житомир – 2,9;
- Кропивницький – 2,9.