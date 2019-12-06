Названы самые комфортные города Украины: рейтинг

Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) провела исследования относительно комфортности украинских городов. В 2019 году самым комфортным городом Украины пятый раз подряд стала Винница.

Победой в такой номинации похвастался винницкий городской глава Сергей Моргунов в своем Фейсбуке.

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Сильная территориальная община – это люди, объединенные любовью к городу, которые способны работать на результат и умеют радоваться успехам. Относиться к рейтингам можно по-разному, но для всех винничан – это знак, что мы движемся в правильном направлении, чтобы город становился лучшим и комфортным,

– похвастался мэр города.

Для определения самых комфортных городов Украины было проведено исследование касательно 22 сфер и услуг. В каждом случае было оценивание по пятибалльной шкале, в котором 1 – это "ужасно", а 5 – "отлично".

Самые комфортные города Украины: