Названы самые комфортные города Украины: рейтинг
Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) провела исследования относительно комфортности украинских городов. В 2019 году самым комфортным городом Украины пятый раз подряд стала Винница.
Победой в такой номинации похвастался винницкий городской глава Сергей Моргунов в своем Фейсбуке.
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Сильная территориальная община – это люди, объединенные любовью к городу, которые способны работать на результат и умеют радоваться успехам. Относиться к рейтингам можно по-разному, но для всех винничан – это знак, что мы движемся в правильном направлении, чтобы город становился лучшим и комфортным,
– похвастался мэр города.
Для определения самых комфортных городов Украины было проведено исследование касательно 22 сфер и услуг. В каждом случае было оценивание по пятибалльной шкале, в котором 1 – это "ужасно", а 5 – "отлично".
Самые комфортные города Украины:
- Винница – 3,4 балла;
- Луцк – 3,1;
- Ивано-Франковск – 3,1;
- Чернигов – 3,1;
- Хмельницкий – 3,1;
- Харьков – 3,1;
- Мариуполь – 3,0;
- Тернополь – 3,0;
- Львов – 2,9;
- Черкассы – 2,9;
- Житомир – 2,9;
- Кропивницкий – 2,9.