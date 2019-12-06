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      Названы самые комфортные города Украины: рейтинг

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      Винница пятый раз подряд признана самым комфортным городом Украины / uber.com

      Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) провела исследования относительно комфортности украинских городов. В 2019 году самым комфортным городом Украины пятый раз подряд стала Винница.

      Победой в такой номинации похвастался винницкий городской глава Сергей Моргунов в своем Фейсбуке.

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      Сильная территориальная община – это люди, объединенные любовью к городу, которые способны работать на результат и умеют радоваться успехам. Относиться к рейтингам можно по-разному, но для всех винничан – это знак, что мы движемся в правильном направлении, чтобы город становился лучшим и комфортным,
      – похвастался мэр города.

      Для определения самых комфортных городов Украины было проведено исследование касательно 22 сфер и услуг. В каждом случае было оценивание по пятибалльной шкале, в котором 1 – это "ужасно", а 5 – "отлично".

      Самые комфортные города Украины:

      • Винница – 3,4 балла;
      • Луцк – 3,1;
      • Ивано-Франковск – 3,1;
      • Чернигов – 3,1;
      • Хмельницкий – 3,1;
      • Харьков – 3,1;
      • Мариуполь – 3,0;
      • Тернополь – 3,0;
      • Львов – 2,9;
      • Черкассы – 2,9;
      • Житомир – 2,9;
      • Кропивницкий – 2,9.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Луцка Винница рейтинги Новости Ивано-Франковска
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