Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Днепр.

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Как чувствуют себя жители Константиновки, которые провели много часов под завалами

Были повреждены 14 жилых домов, админздание, 5 автомобилей, линии электропередач и газопроводы. 8 человек пострадали. В частности, Елена и Игорь, с которыми поговорили журналисты.

Елена пробыла под завалами 12 часов, а Игорь – семь.

Женщина вспоминает: после ужина собиралась смотреть телевизор, и тут прилетело. Стены собственного дома обрушились прямо на людей.

Меня завалило моментально, сразу. Я даже этого не почувствовала. Боль, конечно, была адская, но я вытерпела, я сильная,

– говорит она.

Елена все время пыталась говорить с мужем, который был под завалами в полутора метрах от нее. Она просила о помощи, но тот сам был под завалами.

19 марта враг атаковал Купянск. По центру города попали более 30 КАБов.

Бетонные плиты перекрывали доступ к воздуху и давили весом в несколько тонн. Поэтому Игорь, у которого было сильно посеченное лицо, мог поддерживать жену разве что морально.

Сейчас супруги на диализе, потому что имеют почечную недостаточность после долгих часов под завалами. Врачи были вынуждены ампутировать Елене ногу.

Гендиректор больницы говорит: без помощи медиков люди не смогли бы прожить ни дня. Но уверяет, что все самое страшное позади.

Елена и Игорь планируют переехать к сыну в Харьков.