Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Дніпро.

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Як почуваються жителі Костянтинівки, які провели багато годин під завалами

Були пошкоджені 14 житлових будинків, адмінбудівля, 5 автомобілів, лінії електропередач і газогони. 8 людей постраждали. Зокрема, Олена та Ігор, з якими поговорили журналісти.

Олена пробула під завалами 12 годин, а Ігор – сім.

Жінка згадує: після вечері збиралася дивитися телевізор, аж тут прилетіло. Стіни власного помешкання обвалилися просто на людей.

Мене завалило моментально, одразу. Я навіть цього не відчула. Біль, звісно, був пекельний, але я витерпіла, я сильна,

– говорить вона.

Олена весь час намагалася говорити з чоловіком, який був під завалами за півтора метра від неї. Вона просила про допомогу, але той сам був під завалами.

19 березня ворог атакував Куп'янськ. По центру міста влучили понад 30 КАБів.

Бетонні плити перекривали доступ до повітря і тиснули вагою в кілька тонн. Тож Ігор, в якого було сильно посічене обличчя, міг підтримувати дружину хіба що морально.

Зараз подружжя на діалізі, бо мають ниркову недостатність після численних годин під завалами. Лікарі були змушені ампутувати Олені ногу.

Гендиректор лікарні каже: без допомоги медиків люди не змогли би прожити жодного дня. Але запевняє, що все найстрашніше позаду.

Олена та Ігор планують переїхати до сина в Харків.