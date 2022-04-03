О мальчике рассказали сотрудники полиции. Они отметили, что 11-летний Максим с таким упорством решил помогать ВСУ, что просто не могли обойти его вниманием.

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Мальчик развесил объявление о работе

Меня зовут Максим. Мне 11 лет. Я переселенец из города Покровск. Сейчас живу в Черновцах. Мне хочется помочь своей семье и стране. Я ИЩУ РАБОТУ,

– говорится в объявлении.

Благодаря этой подработке 11-летний Максим хотел помочь своей семье, а также Вооруженным Силам Украины.

Мальчик подрабатывает, чтобы помочь родным и ВСУ:

Мама мальчика признается, что уже получили множество телефонных звонков и сообщений. Максим успел за короткий промежуток времени и мусор помочь унести, и воду набрать. Ждет он также на заказ прогулок с четырехлапыми любимцами.

Когда он принес первые деньги, мы начали размышлять, куда мы их распределим. Но потом я ему говорю: "Давай мы все передадим на нужды нашего государства,

– сказала мама мальчика.

Сотрудники полиции поблагодарили Максима за его труд и попытки. Они пообещали мальчику, что ему помогут, чтобы реализовать все, что он запланировал.

Самая большая мечта 11-летнего мальчика – конец войны. И мы надеемся, что очень скоро она осуществится.

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