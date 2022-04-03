Про хлопчика розповіли співробітники поліції. Вони зазначили, що 11-річний Максим з такою завзятістю вирішив допомагати ЗСУ, що просто не могли оминути його увагою.

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Хлопчик розвісив оголошення про роботу

Мене звуть Максим. Мені 11 років. Я переселенець з міста Покровськ. Зараз мешкаю у Чернівцях. Мені хочеться допомогти своїй сім’ї та країні. Я ШУКАЮ РОБОТУ,

– йдеться в оголошенні.

Завдяки цьому підробітку 11-річний Максим хотів допомогти своїй сім'ї, а також Збройним Силам України.

Хлопчик підпрацьовує, щоб допомогти рідним і ЗСУ:

Мама хлопчика зізнається, що вже отримали безліч телефонних дзвінків, а також повідомлень. Максим встиг за короткий проміжок часу і сміття допомогти винести, і воду набрати. Чекає він також на замовлення прогулянок з чотирилапими улюбленцями.

Коли він приніс перші гроші, ми почали міркувати, куди ми їх розподілимо. Але потім я йому кажу: "Давай ми все передамо на потреби нашої держави,

– сказала мама хлопчика.

Співробітники поліції подякували Максимові за його працю та намагання. Вони пообіцяли хлопчику, що допомагатимуть йому, щоб реалізувати все, що він запланував.

Найбільша ж мрія 11-річного хлопчика – кінець війни. І ми маємо надію, що дуже скоро вона здійсниться.

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