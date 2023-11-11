Почти два года продолжались поиски останков танкиста, защищавшего Украину от российских захватчиков. И только 11 ноября удалось похоронить его тело на Волыни.

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Стал "Героем Украины" посмертно

Заметим, что 12 марта Владимир Зеленский посмертно присвоил волынянину звание "Герой Украины", а также орден "Золотая звезда".

Панихида состоялась 11 ноября в 11:00 на площади Независимости. Попрощаться с защитником, отдавшим жизнь за Украину, пришел его бывший командир Валентин Корниенко. Он отметил, что идентифицировать Константина Мрочко удалось благодаря экспертизе ДНК.

Похоронили павшего Героя Украины на кладбище в поселке Благодатное. Обратим внимание, что 11 ноября был объявлен Днем траура в Нововолынске.

Что известно о павшем защитнике

Еще в апреле 2014 года началась военная служба Константина Мрочко. Он был из тех, кто одним из первых пошел, чтобы защищать родную землю. Герой участвовал в боях за Дебальцево.

Мать защитника Алла Мрочко Суспильному ранее рассказала, что ее сын служил в танковом экипаже "Лесик". Он известен тем, что преодолел минное поле, чтобы вывести из опасной зоны бригаду.

Известно, что после службы в АТО волынянин работал на ферме в Израиле. А за полгода до начала полномасштабного вторжения Константин Мрочко вернулся домой. Как говорит его мама, "ибо знал, что будет новый этап войны".

Погиб он во время танкового боя с оккупантами 8 марта возле поселка Макаров Киевской области. К сожалению, танк с Константином Мрочко и другими, находившимися внутри защитниками, сгорел.

Заметим, что 11 ноября во Львове впервые простились с Неизвестным Воином. Он отдал свою жизнь в апреле 2022 года в боях за город Попасная в Луганской области. Тело павшего защитника прибыло во Львов в июне 2022 года, и с тех пор его так и не смогли идентифицировать.