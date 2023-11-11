И всего несколько дней назад его тело удалось узнать. Для этого была проведена ДНК-экспертиза. Похоронили Максима Петренко на Лесном кладбище в Киеве.

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Прощались в Михайловском Златоверхом

Чтобы попрощаться с защитником пришли родные, одноклассники, военные, библиотекари и писатели к Михайловскому Златоверхому. Заметим, что у военного было два позывных: в армии – "Доцент", а в среде военных писателей – "Здешний".

Известно, что Максим принял присягу и пошел добровольцем воевать в 2014 году. Он присоединился к батальону имени генерала Кульчицкого.

То, что привело меня сюда, теперь закреплено словами присяги. Между мной и украинским народом появилась официальная договоренность. Произнесена с оружием в руках перед строем собратьев. Скреплена подписью. Уже нет формальных преград получить оружие и отправляться в бой,

– написал тогда военный.

Все, что он пережил на фронте, он описал в книге рассказов "Спокойной ночи".

На прощание с "Доцентом" пришел его первый комбат. У гроба защитника он рассказал, что Максим совсем не походил на бойца, когда пришел говорить о вступлении в батальон.

Максима "Доцента" Петренко провели в последний путь / Фото Ольги Скотниковой, "Вечерний Киев"

По словам комбата, он был очень щепетильным, даже застенчивым, а также честным. Писатель признался, что не уверен, будет ли полезным воином. Несмотря на это, его приняли в ряды подразделения, где он проявил себя под Славянском в бою на блок-посту при въезде в город. И это всех поразило.

Макс, ты был и останешься Воином. Честь тебе!

– обратился к павшему защитнику комбат.

По словам одноклассников и одноклассниц Максима Петренко, он был очень умным и добрым. Они все не могли сдержать слез, вспоминая проведённую вместе юность, а также мечты о будущем.

Заметим, что Максим был выпускником второй волны ветеранской программы в Киевской школе экономики. Он получил знания в сфере IT, которые помогли ему заниматься киберзащитой, а также создавать программы для библиотек.