І лише кілька днів тому його тіло вдалося упізнати. Для цього провели ДНК-експертизу. Поховали Максима Петренка на Лісовому цвинтарі у Києві.

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Прощалися у Михайлівському Золотоверхому

Щоб попрощатися з захисником прийшли рідні, однокласники, військові, бібліотекарі та письменники до Михайлівського Золотоверхого. Зауважимо, що у військового було два позивних: у війську – "Доцент", а у середовищі військових письменників – "Нетутешній".

Відомо, що Максим прийняв присягу та пішов добровольцем воювати у 2014 році. Він долучився до батальйону імені генерала Кульчицького.

Те, що привело мене сюди, тепер закріплене словами присяги. Між мною й українським народом з'явилася офіційна домовленість. Виголошена зі зброєю у руках перед строєм побратимів. Скріплена підписом. Вже немає формальних перепон отримати зброю та вирушати в бій,

– написав тоді військовий.

Все, що він пережив на фронті, він описав у книзі оповідань "Спокійної ночі".

На прощання з "Доцентом" прийшов його перший комбат. Біля труни захисника він розповів, що Максим зовсім не був схожий на бійця, коли прийшов говорити про вступ до батальйону.

Максима "Доцента" Петренка провели в останню путь / Фото Ольги Скотнікової, "Вечірній Київ"

За словами комбата, він був дуже делікатним, навіть сором'язливим, а також чесним. Письменник зізнався, що не впевнений, чи буде корисним вояком. Попри це, його прийняли до лав підрозділу, де він проявив себе під Слов'янськом у бою на блок-посту при в'їзді у місто. І це всіх вразило.

Максе, ти був і лишаєшся Воїном. Честь тобі!

– звернувся до полеглого захисника комбат.

За словами однокласників і однокласниць Максима Петренка, він був дуже розумним і добрим. Вони всі не могли стримати сліз, згадуючи проведену разом юність, а також мрії про майбутнє.

Зауважимо, що Максим був випускником другої хвилі ветеранської програми у Київській школі економіки. Він здобув знання у сфері IT, які допомогли йому займатися кіберзахистом, а також створювати програми для книгозбірень.