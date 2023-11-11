Майже два роки тривали пошуки останків танкіста, котрий боронив Україну від російських загарбників. І лише 11 листопада вдалося поховати його тіло на Волині.

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Став "Героєм України" посмертно

Зауважимо, що 12 березня Володимир Зеленський посмертно надав волинянину звання "Герой України", а також орден "Золота зірка".

Панахида відбулася 11 листопада о 11:00 на майдані Незалежності. Попрощатися з захисником, котрий віддав життя за Україну, прийшов його колишній командир Валентин Корнієнко. Він зазначив, що ідентифікувати Костянтина Мрочка вдалося завдяки експертизі ДНК.

Поховали полеглого Героя України на кладовищі у селищі Благодатне. Звернімо увагу, що 11 листопада оголосили Днем жалоби у Нововолинську.

Що відомо про полеглого захисника

Ще у квітні 2014 року розпочалася військова служба Костянтина Мрочка. Він був з тих, хто одним із перших пішов, щоб боронити рідну землю. Герой брав участь у боях за Дебальцеве.

Матір захисника Алла Мрочко Суспільному раніше розповіла, що її син служив у танковому екіпажі "Лесик". Він відомий тим, що подолав мінне поле, щоб вивести з небезпечної зони бригаду.

Відомо, що після служби в АТО волинянин працював на фермі в Ізраїлі. А за пів року до початку повномасштабного вторгнення Костянтин Мрочко повернувся додому. Як каже його мама, "бо знав, що буде новий етап війни".

Загинув він під час танкового бою з окупантами 8 березня біля селища Макарів, що на Київщині. На жаль, танк з Костянтином Мрочком та іншими захисниками, які були всередині, згорів.

Зауважимо, що 11 листопада у Львові вперше попрощалися з Невідомим Воїном. Він віддав своє життя у квітні 2022 року у боях за місто Попасна на Луганщині. Тіло полеглого захисника прибуло до Львова у червні 2022 року і відтоді його так і не змогли ідентифікувати.