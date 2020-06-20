Мы проанализировали словарь "Старых и непонятных слов" и выбрали для вас список слов, значение которых вам скорее всего неизвестно.

Украинский язык существует уже много-много лет, поэтому некоторые слова известны нам только из словарей. Редакция 24 канала сделала подборку старых слов, которые имели сексуальный подтекст. Читайте также Украинский, который мы забываем: 7 необычных слов Список слов с сексуальным подтекстом Вшетеченство – распущенность, разврат, а вшетечный – это развратный. Из словаря "встеклый" означает "неистовый, яростный". Нібити привычный нам суржик "заправиться", но в древности он означал – попробовать себя, узнать из опыта. Искусити – испытать. Контентоватися – довольствоваться. Ложница – ложе или спальня. Мечтаніе – мана, соблазн. Посполу – вкупе, вместе, рядом. Рачитель – сторонник, радетель или любовник. Роскошник – плотолюбец. Спросный, практически синоним слова вшетечный, и означает бесстыдный, развратный и грубый.