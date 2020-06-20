11 забытых украинских слов с сексуальным контекстом
Мы проанализировали словарь "Старых и непонятных слов" и выбрали для вас список слов, значение которых вам скорее всего неизвестно.
Украинский язык существует уже много-много лет, поэтому некоторые слова известны нам только из словарей. Редакция 24 канала сделала подборку старых слов, которые имели сексуальный подтекст.
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Список слов с сексуальным подтекстом
- Вшетеченство – распущенность, разврат, а вшетечный – это развратный.
- Из словаря "встеклый" означает "неистовый, яростный".
- Нібити привычный нам суржик "заправиться", но в древности он означал – попробовать себя, узнать из опыта.
- Искусити – испытать.
- Контентоватися – довольствоваться.
- Ложница – ложе или спальня.
- Мечтаніе – мана, соблазн.
- Посполу – вкупе, вместе, рядом.
- Рачитель – сторонник, радетель или любовник.
- Роскошник – плотолюбец.
- Спросный, практически синоним слова вшетечный, и означает бесстыдный, развратный и грубый.