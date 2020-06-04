Украинский, который мы забываем: 7 необычных слов
Наш язык очень разнообразен, но какие-то слова мы уже забыли. 24 канал решил напомнить значение некоторых слов, которые украсят повседневную речь.
24 канал сделал подборку ярких лексем, которые пополнят словарный запас и с легкостью заменят надоедливый суржик.
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7 необычных украинских слов
- Пря – означает спор, соревнование, борьба
Писал Тарас Шевченко в 1963 году: "Став Гус перед ними! І окинув нечестивих Орліми очима… "Чого мене – Чи на прю позвали? Чи дивиться на кайдани?".
- Майво – медленное, плавное колыхание ветром легких предметов.
- Ралець, то есть подарок.
Зинаида Тулуб в 1957 году писала: "Переїжджі не скупилися і ще від себе додавали своїй охороні ситий ралець".
- Погін – скорость.
"На повному погоні зупиняв коня юний партизан Михайло", – из творчества Юрия Яновского.
- Вільна днина – так часто называли выходной день.
- Мжа – река в Украине, в Харьковской области. Но "мжа" – это еще и густой мелкий дождь.
- Товкущий – непоседливый, подвижный, трудолюбивый.
"Та такий товкущий (о. Тарасій), непосидящий, що все товчеться то по келії, то по садку". – из творчества Нечуя-Левицкого.