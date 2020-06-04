Наш язык очень разнообразен, но какие-то слова мы уже забыли. 24 канал решил напомнить значение некоторых слов, которые украсят повседневную речь.

24 канал сделал подборку ярких лексем, которые пополнят словарный запас и с легкостью заменят надоедливый суржик.

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Пря – означает спор, соревнование, борьба

Писал Тарас Шевченко в 1963 году: "Став Гус перед ними! І окинув нечестивих Орліми очима… "Чого мене – Чи на прю позвали? Чи дивиться на кайдани?".

Майво – медленное, плавное колыхание ветром легких предметов.

Ралець, то есть подарок.

Зинаида Тулуб в 1957 году писала: "Переїжджі не скупилися і ще від себе додавали своїй охороні ситий ралець".

Погін – скорость.

"На повному погоні зупиняв коня юний партизан Михайло", – из творчества Юрия Яновского.

Вільна днина – так часто называли выходной день.

Мжа – река в Украине, в Харьковской области. Но "мжа" – это еще и густой мелкий дождь.

Товкущий – непоседливый, подвижный, трудолюбивый.

"Та такий товкущий (о. Тарасій), непосидящий, що все товчеться то по келії, то по садку". – из творчества Нечуя-Левицкого.