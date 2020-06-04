Наша мова дуже різноманітна, але деякі слова ми вже забули. 24 канал вирішив нагадати значення деяких слів, які прикрасять повсякденну мову.

24 канал зробив підбірку яскравих лексем, які поповнять словниковий запас та з легкістю замінять набридливий суржик.

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7 незвичних українських слів

Пря – означає спір, змагання, боротьба

Писав Тарас Шевченко у 1963 році: "Став Гус перед ними! І окинув нечестивих Орліми очима… "Чого мене – Чи на прю позвали? Чи дивиться на кайдани?"

Майво – повільне, плавне коливання вітром легких предметів.

Ралець, тобто подарунок.

Зінаїда Тулуб у 1957 році писала: "Переїжджі не скупилися і ще від себе додавали своїй охороні ситий ралець".

Погін – швидкість.

"На повному погоні зупиняв коня юний партизан Михайло", – з творчості Юрія Яновського.

Вільна днина – так часто називали вихідний день.

Мжа – річка в Україні, в Харківській області. Але "мжа" – це ще й густий дрібний дощ.

Товкущий – непосидючий, рухливий, роботящий.

"Та такий товкущий (о. Тарасій), непосидящий, що все товчеться то по келії, то по садку". – з творчості Нечуя-Левицького.