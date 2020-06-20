Ми проаналізували словник "Старих і незрозумілих слів" та обрали для вас список слів, значення яких вам скорше за все невідомо.

Українська мова існує вже багато-багато років, тому деякі слова відомі нам лише зі словників. Редакція 24 каналу зробила підбірку старих слів, які мали сексуальний підтекст. Читайте також Українська, яку ми забуваємо: 7 незвичних слів Список слів зі сексуальним підтекстом Вшетеченство – розбещеність, розпуста, а вшетечный – це розпусний. Зі словника "встеклый" означає "шалений, несамовитий". Нібити звичний нам суржик "заправитися", але у давнину він означав – спробувати себе, взнати з досвіду. Искусити – спробувати. Контентоватися – задовольнятися. Ложница – ложе або спальня кімната. Мечтаніе – мана, спокуса. Посполу – вкупі, разом, поруч. Рачитель – прихильник, дбайливець або коханець. Роскошник – плотолюбець. Спросный, практично синонім до вшетечный, і означає безсоромний, розпусний і грубий.