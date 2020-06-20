11 забутих українських слів з сексуальним контекстом
Ми проаналізували словник "Старих і незрозумілих слів" та обрали для вас список слів, значення яких вам скорше за все невідомо.
Українська мова існує вже багато-багато років, тому деякі слова відомі нам лише зі словників. Редакція 24 каналу зробила підбірку старих слів, які мали сексуальний підтекст.
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Список слів зі сексуальним підтекстом
- Вшетеченство – розбещеність, розпуста, а вшетечный – це розпусний.
- Зі словника "встеклый" означає "шалений, несамовитий".
- Нібити звичний нам суржик "заправитися", але у давнину він означав – спробувати себе, взнати з досвіду.
- Искусити – спробувати.
- Контентоватися – задовольнятися.
- Ложница – ложе або спальня кімната.
- Мечтаніе – мана, спокуса.
- Посполу – вкупі, разом, поруч.
- Рачитель – прихильник, дбайливець або коханець.
- Роскошник – плотолюбець.
- Спросный, практично синонім до вшетечный, і означає безсоромний, розпусний і грубий.