112 бригада показала, как использует помощь от столичной громады – 1500 дронов, 200 Mavic

Бойцы 112 бригады территориальной обороны Киева показали на видео работу беспилотников, которые были приобретены за средства киевского бюджета.

А также поблагодарили за помощь столичную громаду, депутатов и мэра Киева Виталия Кличко.

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"Благодаря средствам, которые Киевская городская громада выделила из бюджета, 112 отдельная бригада Сил ТрО получила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Сегодня эти "птицы мести" уже находятся в наших батальонах и выполняют свою работу по уничтожению техники и живой силы противника на самых горячих участках фронта и приближают нашу Победу!" – говорится в сообщении 112 бригады.

112 бригада показала, как применяет дроны, приобретенные за счет киевского бюджета: смотрите видео

Военные отметили, что активно используют дроны.

Личный состав 112 бригады, который привлечен к выполнению боевых действий, активно использует дроны, закупленные киевской громадой для потребностей нашей бригады. И всеми силами и средствами наносят огневое поражение по технике и личному составу россиян,

– подчеркнул командир 112 бригады ТрО полковник Владислав Косенко.

"Благодарим городского голову, Киевский городской совет и громаду города Киева за FPV-дроны. Уничтожаем врага вместе!" – говорят бойцы 112 ОБр ТрО.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в 2023 году из бюджета Киева было выделено более 1 миллиарда гривен на закупку дронов по запросам военных.

Также сообщалось, что в январе 2024 года Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города дополнительных 500 миллионов гривен на приобретение дронов для защитников.