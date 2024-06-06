112 бригада ТрО Киева получила дроны-самолеты, на которые собирает "Украинская команда", – Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал 112 отдельной бригаде ТрО города Киева партию дронов-самолетов и оборудование для беспилотников.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель волонтерского штаба Артур Палатный. К слову, ранее волонтеры отмечали, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль Bentley одному из участников сбора на дроны, который проводит "Украинская команда".

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"112 отдельная бригада территориальной обороны – это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевскую область. А сегодня они бьют врага на Востоке нашей страны. "Украинская команда" передала 112 бригаде партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования для управления дронами – ретранслятор и катапульту", – сообщил Артур Палатный.

"Украинская команда" передала защитникам дроны-самолеты: смотрите видео

Руководитель волонтерского штаба поблагодарил украинцев, которые донатят на дроны.

Хочу поблагодарить всех украинцев, которые своими донатами помогают обеспечивать наших защитников дронами и приближать Победу. Благодаря вам эти самолетики уже завтра полетят на головы оркам. А наши ребята будут живы и невредимы,

– сказал во время передачи дронов Артур Палатный.