В МВД Украины подчеркнули, что коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию. Пока он покрывает столицу.

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МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу,
– говорится в сообщении.

Как это работает

  • В МВД Украины подчеркнули, что звонки от украинцев поступают операторам.
  • Следующий шаг – запросы направят в необходимые подразделения.
  • Те в свою очередь отреагируют.

Как пользоваться?

  • Отправка смс-сообщения на номер 112.
  • Ожидать ссылки на соединение.

В МВД Украины уже отметили, что следующий шаг – масштабирование 112 во всех городах-миллионниках. Далее планируется расширить на всю территорию Украины.