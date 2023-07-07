В МВД Украины подчеркнули, что коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию. Пока он покрывает столицу.

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МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве – единственный номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу,

– говорится в сообщении.

Как это работает

В МВД Украины подчеркнули, что звонки от украинцев поступают операторам.

Следующий шаг – запросы направят в необходимые подразделения.

Те в свою очередь отреагируют.

Важно! Позвонить по телефону на 112 и попросить о помощи смогут все. На работу приняли операторов, владеющих языком жестов. Они будут общаться с заявителями в формате видеовызова.

Как пользоваться?

Отправка смс-сообщения на номер 112.

Ожидать ссылки на соединение.

В МВД Украины уже отметили, что следующий шаг – масштабирование 112 во всех городах-миллионниках. Далее планируется расширить на всю территорию Украины.

Любопытно! Верховная Рада поддержала инициативу еще осенью 2022 года. Тогда говорилось о том, что стартует 112 в Киеве и Киевской области.