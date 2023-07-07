У МВС України наголосили, що комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію. Наразі він покриває столицю.
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МВС повноцінно впровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю,
– мовиться у повідомленні.
Як це працює
- У МВС України наголосили, що дзвінки від українців надходять до операторів.
- Наступний крок – запити скерують до необхідних підрозділів.
- Ті своєю чергою відреагують.
Як скористатися?
- Надіслати смс-повідомлення на номер 112.
- Очікувати посилання на з'єднання.
У МВС України вже наголосили, що наступний крок – масштабування 112 в усіх містах-мільйонниках. Далі це планують розширити на всю територію України.