У МВС України наголосили, що комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію. Наразі він покриває столицю.

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МВС повноцінно впровадило службу 112 у Києві – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю,

– мовиться у повідомленні.

Як це працює

У МВС України наголосили, що дзвінки від українців надходять до операторів.

Наступний крок – запити скерують до необхідних підрозділів.

Ті своєю чергою відреагують.

Важливо! Зателефонувати на 112 й попросити про допомогу зможуть усі. На роботу прийняли операторів, які володіють жестовою мовою. Вони спілкуватимуться із заявниками у форматі відеодзвінка.

Як скористатися?

Надіслати смс-повідомлення на номер 112.

Очікувати посилання на з'єднання.

У МВС України вже наголосили, що наступний крок – масштабування 112 в усіх містах-мільйонниках. Далі це планують розширити на всю територію України.

Цікаво! Верховна Рада підтримала ініціативу ще восени 2022 року. Тоді мовилося про те, що стартує 112 у Києві та Київській області.