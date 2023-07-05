Пролити світло на це питання в інтерв'ю 24 Каналу допомогла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. За її словами, наші люди не потребують додаткової мотивації.

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Зголосилося багато людей

Ми це побачили під час набору, тому що дійсно дуже багато людей зголосилося і подали заявки до Гвардії наступу, до бригад Гвардії наступу. Але можу вам сказати, що був досить жорсткий відбір, починаючи від етапу фізичної підготовки, лікарської комісії, психологічного тестування, співбесід,

– наголосила вона.

За словами Павліченко, до Гвардії наступу не потрапили всі, хто прагнув поповнити її лави. Водночас підтвердила, що основною вимогою була висока мотивація. Крім того, подавачі заявок мали продемонструвати бажання навчатися, а потім – брати участь у наступальних операціях.

Водночас вона зазначила, що міністерство проводило певне заохочення до поповнення лав Гвардії наступу. Мовиться про активну інформаційну кампанію. А також про вибір, який отримали добровольці. Адже вони могли самостійно визначити, де б проходили службу.

Тобто, ті, хто, наприклад, хотіли безпосередньо бути поліцейськими, вони вступали саме до бригади "Лють". Ті, хто хотіли бути прикордонниками, вони вступали до "Сталевого кордону. Якщо людям дуже сильно болить за Крим, вони долучалися до бригади "Кара-Даг,

– зазначила Павліченко.

За словами заступниці міністра, застосовували людиноцентричний підхід. Себто, на кандидата дивилися, визначали, де б він міг себе найкраще зарекомендувати. Це також був один з видів заохочення долучитися до Гвардії наступу.

Вона ще раз підкреслила, що ті, хто подавав анкети, "були високомотивовані". Зауважимо, що бригади Гвардії наступу оснащені різними видами зброї. Як зазначила Павліченко, в їхньому арсеналі і важка техніка, і артилерія, і бронетехніка.

Медійність зіграла свою роль

Павліченко підкреслила, що жодних політичних історій у наборі до Гвардії наступу немає. Водночас вона зазначила, що не варто применшувати значення або здобутки медійників. Адже вони працюють та борються за правду та справедливість.

Якщо говорити саме про бригади Гвардії наступу, то це військові. Це вмотивовані, професійні, безстрашні, такі міцні люди, це патріоти своєї держави. Які саме зараз наближають нашу перемогу на всіх ділянках фронту. І так, дехто саме із них є там і можуть бути медійними особистостями,

– додала вона.

Заступниця міністра зауважила, що медійну кампанію проводили, щоб залучити більше мотивованих хлопців і дівчат. Саме з них і складається Гвардія наступу. Зауважимо, що Владислав Ващук і Віталій Козловський – одні з тих медійних персон, які долучилися до бригад.