Для цього 24 Канал поспілкувався з заступницею міністра внутрішніх справ Катериною Павліченко. Зі зрозумілих причин, усіх деталей вона не називала. Але з її слів, на окупантів очікує сюрприз.

Читайте також У межах контрнаступу: як ЗСУ змогли втричі покращити ефективність контрбатарейної боротьби

Якою зброєю оснащена Гвардія наступу

За словами Катерини Павліченко, про види та кількість озброєння говорити не варто. Те ж стосується планів контрнаступу. Все це дозволить організувати несподіванку для російських загарбників.

Але теж вам можу сказати, що бригади Гвардій наступу вже оснащені різними видами озброєння, в тому числі і важкою технікою, і артилерією, і бронетехнікою,

– наголосила вона.

Крім того, продовжуються переговори з міжнародними партнерами України. Вони спрямовані на виділення додаткової техніки, адже вона надзвичайно важлива на полі бою. Павліченко підкреслила, що "у багатьох випадках вона вирішує хід тієї чи іншої операції". Мовиться як про наступальну, так і оборонну.

Україна потребує ще більше зброї

За її словами, щоб максимально швидко та якісно прогнати ворога, нам необхідно ще більше техніки та озброєння. Це дозволить не лише ефективно вести контрнаступ, а й мінімізувати втрати серед наших захисників.

Вона подякувала союзникам за допомогу, а також підтвердила, що мовиться про сучасну техніку з Заходу.

Так, від наших міжнародних західних партнерів, американців, ми вдячні за ту техніку, яку ми сьогодні вже маємо, та чекаємо на отримання іншої,

– зазначила вона.

Водночас заступниця міністра зауважила, що "зброї ніколи не буває забагато". Вона наголосила, що від кількості техніки залежатимуть терміни проведення наступальних операцій, частково успіхи, а також втрати. Зокрема, й цифри ліквідованих російських загарбників.

Наостанок зауважимо, що лиш за минулу добу наші захисники відправили на той світ 670 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року налічують 231 700 бійців так званої "другої армії світу".