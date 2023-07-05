Для этого 24 Канал пообщался с заместителем министра внутренних дел Екатериной Павличенко. По понятным причинам, все детали она не называла. Но по ее словам, оккупантов ожидает сюрприз.

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Каким оружием оснащена Гвардия наступления

По словам Екатерины Павличенко, о видах и количестве вооружения говорить не стоит. То же касается планов контрнаступления. Все это позволит организовать неожиданность для русских захватчиков.

Но тоже вам могу сказать, что бригады Гвардий наступления уже оснащены разными видами вооружения, в том числе и тяжелой техникой, и артиллерией, и бронетехникой.

– подчеркнула она.

Кроме того, продолжаются переговоры с международными партнёрами Украины. Они направлены на выделение дополнительной техники, ведь она очень важна на поле боя. Павличенко подчеркнула, что "во многих случаях она решает ход той или иной операции". Речь как о наступательной, так и оборонной.

Украина нуждается в еще большем оружии

По ее словам, чтобы максимально быстро и качественно прогнать врага, нам нужно еще больше техники и вооружения. Это позволит не только эффективно вести контрнаступление, но и минимизировать потери среди наших защитников.

Она поблагодарила союзников за помощь, а также подтвердила, что говорится о современной технике с Запада.

Да, от наших международных западных партнеров, американцев, мы благодарны за ту технику, которую мы сегодня уже имеем, и ждем получения другой,

– отметила она.

В то же время заместитель министра отметила, что "оружия никогда не бывает слишком много". Она подчеркнула, что от количества техники будут зависеть сроки проведения наступательных операций, отчасти успехи, а также потери. В том числе и цифры ликвидированных российских захватчиков.

Напоследок заметим, что за минувшие сутки наши защитники отправили на тот свет 670 оккупантов. Общие потери врага с 24 февраля 2022 года насчитывают 231 700 бойцов так называемой "второй армии мира".