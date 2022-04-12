Украинские власти активно работают над тем, чтобы вывезти женщин, детей и людей пожилого возраста из "горячих точек". Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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Маршруты эвакуации
- Из Мариуполя и Бердянска в Запорожье (собственным транспортом, а на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы);
- из Токмака в Запорожье;
- из Энергодара в Запорожье;
- из Северодонецка в Бахмут. Место сбора – проспект Химиков, 28;
- из Лисичанска в Бахмут. Место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324;
- из Попасной в Бахмут. Место сборов – улица Первомайская, 42
- из Рубежного в Бахмут;
- из Горского в Бахмут. Место сборов на улице Гагарина, 13.
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