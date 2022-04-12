Українська влада активно працює над тим, щоб вивезти жінок, дітей та людей літнього віку з "гарячих точок". Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

До теми У Києві літні росіяни наклали на себе руки, бо дочка не хотіла без них евакуюватися

Маршрути евакуації

З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя (власним транспортом, а на блокпості у місті Василівка чекають пропуску автобуси);

з Токмака у Запоріжжя;

з Енергодара до Запоріжжя;

з Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28;

з Лисичанська до Бахмута. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

з Попасної до Бахмута. Місце зборів – вулиця Первомайська, 42

з Рубіжного до Бахмута;

з Гірського до Бахмута. Місце зборів на вулиці Гагаріна, 13.

До теми дивіться відео про те, чому не можна повертатися до Києва: