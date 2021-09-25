Инцидент произошел в селе Иванчанка. А зовут несовершеннолетнего поджигателя – Виталик.

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Пошел посмотреть, есть ли там деньги

Пробрался Виталик в храм довольно легко – подняв одну из решеток. Их приход недавно установил после того, как церковь подтопило. Установили решетки на боковых входах.

Пошел посмотреть, есть ли деньги. Там не было ничего. И как зажег – не помню, не знаю... Поджег и пошел быстро,

– признается школьник.

Парень также рассказал, что воровал ранее из храма телефоны, еду и деньги. Последние тратил на различные вкусности, в частности чипсы и сухарики.

Сын священника вообще не обижал Виталика

Это подтверждает, как бабушка школьника, так и местные подростки. По их словам, они не враждовали и никто из него не издевался, ребята вместе играли

"Он – хороший мальчик, мы дружим, играем", – отмечают дети.

Заметьте! Кроме Виталика, в семье есть еще две дочери. Самой м ладшей – 8 месяцев, и ребенок уже имеет порок сердца. Извинялась перед односельчанами за внука его бабушка. Поэтому вполне вероятно, что она и воспитывает мальчика. О родителях пока не известно.



Бабушка с Виталиком стала на колени возле церкви, чтобы просить о прощении / Скриншот видео

Школьник поджег храм в Одесской области: главное