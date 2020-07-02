Даже через неделю после сильных осадков на Западе Украины, некоторые населенные пункты до сих пор остаются подтопленными.

По состоянию на четверг, 2 июля, больше всего подтопленных населенных пунктов в Черновицкой области – восемь. Еще по два – во Львовской и Тернопольской областях, сообщает ГСЧС.

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В то же время в Тернопольской области подтопленным до сих пор является 101 дом. 12 домов подтоплены в Черновицкой области.

Спасатели до сих пор продолжают восстанавливать инфраструктуру региона. Вследствие непогоды разрушенными остаются:

202,5 километра автодорог, 201 километр из которых приходится на Ивано-Франковскую область

95 мостов, 93 из которых – в Ивано-франковской области, еще по одному – во Львовской и Черновицкой областях

По-прежнему повреждены 549 километров автодорог и 212 мостов.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за оползней, которые вызвали сильные дожди, 1 июля были заблокированы девять сел. По состоянию на утро 2 июля к селу Шибеное прочистили дорогу. Между тем в села Дземброня, Быстрец, Грамотное, Стовпни, Кохан, Шипот полностью ограничено транспортное сообщение, а в села Космач и Брустуры – частично.

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