12 населенных пунктов остаются подтопленными из-за непогоды на Западе Украины
Даже через неделю после сильных осадков на Западе Украины, некоторые населенные пункты до сих пор остаются подтопленными.
По состоянию на четверг, 2 июля, больше всего подтопленных населенных пунктов в Черновицкой области – восемь. Еще по два – во Львовской и Тернопольской областях, сообщает ГСЧС.
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В то же время в Тернопольской области подтопленным до сих пор является 101 дом. 12 домов подтоплены в Черновицкой области.
Спасатели до сих пор продолжают восстанавливать инфраструктуру региона. Вследствие непогоды разрушенными остаются:
- 202,5 километра автодорог, 201 километр из которых приходится на Ивано-Франковскую область
- 95 мостов, 93 из которых – в Ивано-франковской области, еще по одному – во Львовской и Черновицкой областях
По-прежнему повреждены 549 километров автодорог и 212 мостов.
Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за оползней, которые вызвали сильные дожди, 1 июля были заблокированы девять сел. По состоянию на утро 2 июля к селу Шибеное прочистили дорогу. Между тем в села Дземброня, Быстрец, Грамотное, Стовпни, Кохан, Шипот полностью ограничено транспортное сообщение, а в села Космач и Брустуры – частично.
Что известно о наводнении на Западной Украине
- 22 и 23 июня запад Украины накрыла непогода. Из-за ливней реки вышли из берегов, пидтопив города и села в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях
- Стихия унесла жизни троих человек.
- Были разрушены дороги, мосты. Затопило дома, амбулатории, подвалы, приусадебные участки, огороды и поля.
- Только в Черновицкой области сумма убытков составила свыше одного миллиарда гривен.
- На ликвидацию последствий непогоды Кабмин выделил 754 миллиона гривен.