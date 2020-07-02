12 населених пунктів досі залишаються підтопленими через негоду на заході України
Навіть через тиждень після сильних опадів на заході України, деякі населені пункти досі залишаються підтопленими.
Станом на четвер, 2 липня, найбільше підтоплених населених пунктів є у Чернівецькій області – вісім. Ще по два – у Львівській та Тернопільській областях, повідомляє ДСНС.
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Водночас у Тернопільській області підтопленими досі є 101 будинок. 12 будинків підтоплено у Чернівецькій області.
Рятувальники досі продовжують відновлювати інфраструктуру регіону. Внаслідок негоди зруйнованими залишаються:
- 202,5 кілометра автодоріг, 201 кілометр з яких припадає на Івано-Франківську область
- 95 мостів, 93 з яких – в Івано-франківській області, ще по одному у Львівській та Чернівецькій областях
Пошкодженими й надалі є 549 кілометрів автодоріг та 212 мостів.
Окрім того, в Івано-Франківській області через зсуви ґрунту, які спричинили сильні дощі, 1 липня були заблоковані дев'ять сіл. Станом на ранок 2 липня до села Шебене прочистили дорогу. Натомість до сіл Дземброня, Бистрець, Грамотне, Стовпні, Кохан, Шепіт повністю обмежене транспортне сполучення, а до сіл Космач та Брустури – частково.
Що відомо про повінь на Західній Україні
- 22 та 23 червня захід України накрила негода. Через зливи річки вийшли з берегів, підтопивши міста та села в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях
- Стихія забрала життя трьох людей.
- Були зруйновані дороги, мости. Затопило будинки, амбулаторії, підвали, присадибні ділянки, городи та поля.
- Лише в Чернівецькій області сума збитків склала понад один мільярд гривень.
- На ліквідацію наслідків негоди Кабмін виділив 754 мільйони гривень.