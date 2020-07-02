Навіть через тиждень після сильних опадів на заході України, деякі населені пункти досі залишаються підтопленими.

Станом на четвер, 2 липня, найбільше підтоплених населених пунктів є у Чернівецькій області – вісім. Ще по два – у Львівській та Тернопільській областях, повідомляє ДСНС.

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Водночас у Тернопільській області підтопленими досі є 101 будинок. 12 будинків підтоплено у Чернівецькій області.

Рятувальники досі продовжують відновлювати інфраструктуру регіону. Внаслідок негоди зруйнованими залишаються:

202,5 кілометра автодоріг, 201 кілометр з яких припадає на Івано-Франківську область

95 мостів, 93 з яких – в Івано-франківській області, ще по одному у Львівській та Чернівецькій областях

Пошкодженими й надалі є 549 кілометрів автодоріг та 212 мостів.

Окрім того, в Івано-Франківській області через зсуви ґрунту, які спричинили сильні дощі, 1 липня були заблоковані дев'ять сіл. Станом на ранок 2 липня до села Шебене прочистили дорогу. Натомість до сіл Дземброня, Бистрець, Грамотне, Стовпні, Кохан, Шепіт повністю обмежене транспортне сполучення, а до сіл Космач та Брустури – частково.

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