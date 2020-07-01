Через повінь на Прикарпатті досі відрізані від світу 9 сіл
Через негоду, яка наприкінці червня накрила Західну Україну, досі обмежене сполучення з 9 селами Івано-Франківської області. Проте ситуація з ліквідацією наслідків повені стабілізується: в регіоні не залишилось жодного затопленого будинку.
Рівень води в річках знизився
Рятувальники втішили: рівень води в річках значно знизився. Про це повідомив на брифінгу голова управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, інформує 24 канал.
До теми Шмигаль пообіцяв достатньо грошей на ліквідацію наслідків повені
З якими населеними пунктами обмежене сполучення
Верховинський район:
- Дземброня;
- Бистрець;
- Шебене;
- Грамотне;
- Стовпні;
- Кохан.
Косівський район:
- Шепіт;
- Космач;
- Брастури.
Лише за добу 30 червня на Івано-Франківщині наслідки негоди ліквідовували понад 150 одиниць техніки та 330 осіб.
Італія передала допомогу Україні
В Україну, повідомив Чернецький, уже надійшла допомога з Італії. До Львова прибули дві партії вантажу.
Зокрема:
- пожежні рукави;
- захисні каски;
- гідрокостюми;
- бензопили;
- каркасні намети;
- мотопомпи;
- пересувні електростанції;
- човен з двигуном.
Дивіться фото, як ліквідовують наслідки негоди на Івано-Франківшині / Фото ДСНС:
Що відомо про повінь на Західній Україні
- Від високої води найбільше постраждали Івано-Франківщина, Львівщина, Буковина та Закарпаття.
- Також підтопило Тернопільщину та Вінниччину.
- Стихія забрала життя трьох людей.
- На ліквідацію наслідків негоди уряд виділив 754 мільйони гривень.