Через негоду, яка наприкінці червня накрила Західну Україну, досі обмежене сполучення з 9 селами Івано-Франківської області. Проте ситуація з ліквідацією наслідків повені стабілізується: в регіоні не залишилось жодного затопленого будинку.

Рівень води в річках знизився

Рятувальники втішили: рівень води в річках значно знизився. Про це повідомив на брифінгу голова управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, інформує 24 канал.

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З якими населеними пунктами обмежене сполучення

Верховинський район:

Дземброня;

Бистрець;

Шебене;

Грамотне;

Стовпні;

Кохан.

Косівський район:

Шепіт;

Космач;

Брастури.

Лише за добу 30 червня на Івано-Франківщині наслідки негоди ліквідовували понад 150 одиниць техніки та 330 осіб.

Італія передала допомогу Україні

В Україну, повідомив Чернецький, уже надійшла допомога з Італії. До Львова прибули дві партії вантажу.

Зокрема:

пожежні рукави;

захисні каски;

гідрокостюми;

бензопили;

каркасні намети;

мотопомпи;

пересувні електростанції;

човен з двигуном.

Дивіться фото, як ліквідовують наслідки негоди на Івано-Франківшині / Фото ДСНС:

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