Из-за наводнения на Прикарпатье до сих пор отрезаны от мира 9 сел
Из-за непогоды, которая в конце июня накрыла Западную Украину, до сих пор ограничено сообщение с 9 селами Ивано-Франковской области. Однако ситуация с ликвидацией последствий наводнения стабилизируется: в регионе не осталось ни одного затопленного дома.
Уровень воды в реках снизился
Спасатели утешили: уровень воды в реках значительно снизился. Об этом сообщил на брифинге глава управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, информирует 24 канал.
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С какими населенными пунктами ограничено сообщения
Верховинский район:
- Дземброня;
- Быстрец;
- Шебенное;
- Грамотное;
- Стовпни;
- Кохан.
Косовский район:
- Шепот;
- Космач;
- Брастуры.
Только за сутки 30 июня на Ивано-Франковщине последствия непогоды ликвидировали более 150 единиц техники и 330 человек.
Италия передала помощь Украине
В Украину, сообщил Чернецкий, уже поступила помощь из Италии. Во Львов прибыли две партии груза.
В частности:
- пожарные рукава;
- защитные каски;
- гидрокостюмы;
- бензопилы;
- каркасные палатки;
- мотопомпы;
- передвижные электростанции;
- лодка с двигателем.
Смотрите фото, как ликвидируют последствия непогоды на Ивано-Франковщине / Фото ГСЧС:
Что известно о наводнении на Западной Украине
- От высокой воды больше всего пострадали Ивано-Франковщина, Львовщина, Буковина и Закарпатье.
- Также подтопило Тернопольскую и Винницкую области.
- Стихия унесла жизни трех человек.
- На ликвидацию последствий непогоды правительство выделило 754 миллиона гривен.