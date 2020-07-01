Из-за непогоды, которая в конце июня накрыла Западную Украину, до сих пор ограничено сообщение с 9 селами Ивано-Франковской области. Однако ситуация с ликвидацией последствий наводнения стабилизируется: в регионе не осталось ни одного затопленного дома.

Уровень воды в реках снизился

Спасатели утешили: уровень воды в реках значительно снизился. Об этом сообщил на брифинге глава управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, информирует 24 канал.

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С какими населенными пунктами ограничено сообщения

Верховинский район:

Дземброня;

Быстрец;

Шебенное;

Грамотное;

Стовпни;

Кохан.

Косовский район:

Шепот;

Космач;

Брастуры.

Только за сутки 30 июня на Ивано-Франковщине последствия непогоды ликвидировали более 150 единиц техники и 330 человек.

Италия передала помощь Украине

В Украину, сообщил Чернецкий, уже поступила помощь из Италии. Во Львов прибыли две партии груза.

В частности:

пожарные рукава;

защитные каски;

гидрокостюмы;

бензопилы;

каркасные палатки;

мотопомпы;

передвижные электростанции;

лодка с двигателем.

Смотрите фото, как ликвидируют последствия непогоды на Ивано-Франковщине / Фото ГСЧС:

Что известно о наводнении на Западной Украине